Mincu a făcut primele declarații despre divorțul de Maria Popovici. De la ce s-a rupt relația: „Eu am fost cel care a decis”

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Alexandru Minculescu sau Mincu, așa cum mai este cunoscut în spațiul public, a vorbit despre motivele din spatele divorțului de Maria Popovici. Comediantul a spus sincer care au fost problemele din relația de 14 ani pe care a avut-o cu actrița. După mai mult timp în care ambii au decis să nu abordeze subiectul, Mincu a abordat subiectul în cadrul unui interviu.

Mincu, detalii despre divorțul de Maria Popovici

După ce au decis să divorțeze și au oferit informația publicului, Mincu și Maria Popovici au convenit să nu discute subiectul în spațiul public. Cu toate acestea, unele declarații făcute de actriță l-au deranjat pe Mincu, așa că a decis să spună și el partea lui de adevăr.

Cei doi au fost împreună timp de 14 ani. Întrebat dacă separarea a venit brusc, actorul a mărturisit că nu. Abia după 12 ani de relație au început discuțiile.

„Nu, nu. Cel puțin din respect și, dacă ești un om OK, nu o închei brusc. Ce s-a vorbit foarte mult și era de interes pentru toată lumea era cine pe cine a lăsat. Oamenii probabil voiau să găsească un vinovat. Mi se pare greșit. Nu este unul vinovat. Într-o relație sunt doi. Dacă nu mai merge, nu este vina unui singur om. Eu am fost cel care a decis și a plecat. După 12 ani am început să am niște discuții cu ea. Eu mergeam la terapie, Maria mergea și ea.

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Și i-am spus niște chestii: „Nu sunt OK în relație, hai să încercăm să schimbăm.” Discuțiile astea au fost pe parcursul a doi ani de zile. Nu au fost de genul „Eu plec, mi s-a luat, la revedere”. Eu am spus ce aveam de spus, ea nu mi-a spus neapărat ce avea de zis, ce trebuia să schimb eu”,a povestit Mincu pentru Cancan.

Interdicții după separare

Mincu a vorbit și despre faptul că Maria nu mai voia sub nicio formă să se afle în aceeași încăpere cu el, deși erau colegi de scenă.

Comediantul a spus că faptul că era tot timpul împreună cu soția lui, inclusiv la muncă, în timpul liber și acasă, a dus la ruperea căsniciei.

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El a vorbit și despre faptul că Maria își dorea copii, iar el nu era pe aceeași lungime de undă.

În plus, actorul s-a arătat deranjat de faptul că Maria a povesti țin spațiul public lucruri din care reies că el a fost toxic în relație.

„Comunicarea și felul în care eram foarte legați unul de altul. Era greu și același job, eram împreună mereu. Aveam nevoie și de puțină libertate. Din păcate, la un moment dat poate dispărea iubirea. Și când a dispărut, cred că este mai bine să pleci.

Atunci nu mi-a zis nimic. Adică: ‘Uite, tu mă rogi să schimb asta, atunci schimbă și tu asta.’ Am încercat doi ani. La momentul respectiv, ea voia și copil și i-am spus: ‘Băi, nu simt asta. Îmi plac copiii, dar nu știu asta cum. Și chiar i-am zis că, dacă ai vrea acum, că este vârsta și etc., și m-ai obliga mâine, nu îmi doresc. Nu te-aș judeca dacă ai pleca.

Nu simt asta, nu-i momentul’. Ce m-a deranjat este că mi-a părut rău că nu am putut să rămânem colegi.

Asta este tot ce mi-a părut rău. Vorbisem și speram să putem fi OK, să ne vedem dacă avem un show în același club de comedie. Dacă ai fost cu un om 14 ani și, când ai încercat să discuți să salvezi relația, nu ai spus niște chestii, nu i le-ai reproșat, nu văd cum ți-ai dat seama după că ăla a fost și a dres, că a fost toxic, narcisist”, a explicat Mincu.

Și-au împărțit prietenii

Alexandru Minculescu a explicat că i-a părut rău că nu a putut păstra o relație de colegialitate cu Maria, care a refuzat să mai participe la show-urile în care apărea și Mincu.

Totuși, actorul nu se aștepta să fie o problemă împărțirea prietenilor.

„După un an, deja nu aș vrea să devină o problemă de genul ‘Hai să alegem cine merge la nunta unui prieten sau la un botez’. A fost și un caz din ăsta în care m-a sunat un prieten și făcea botezul și a zis: ‘Băi, Mincule, cum să îți zic?’ Și eu i-am zis: ‘Știu. Știu ce vrei. Stai liniștit. Tu ești prietenul meu și, dacă nu vin la botezul tău, nu este dorința ta. Și, ca să nu creez o tensiune la un eveniment important, e OK, ne vedem după”, a încheiat actorul.

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