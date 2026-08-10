Alexandru Ciucu a rămas cu un regret, la 4 ani de la despărțirea de Alina Sorescu: „Asta o să îmi reproșez întotdeauna” 

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Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au decis să divorțeze în urmă cu patru ani. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre căsnicia toxică pe care a avut-o cu designerul. Acum, el a vorbit despre o mare părere de rău pe care o are în urma despărțirii. Iată ce spune despre o nouă relație.

Alexandru Ciucu are un singur regret din căsnicia cu Alina Sorescu

Designerul a vorbit despre faptul că există lucruri pe care și le reproșează după divorțul de Alina Sorescu. El spune să episodul l-a afectat profund și mărturisește că și-ar fi dorit ca relația lor să fie construită doar în doi, fără să existe influențe din exterior.

Mai mult, Alexandru Ciucu spune că foștii lui socri au avut un rol important în dinamica relației dintre el și fostă soție.

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„O traumă, asta mi-a rămas în suflet. Și mi-a rămas o părere de rău că n-am încercat să construim relația asta, măcar de la un moment încolo, doar noi doi și copiii, fără socri. Asta o să-mi reproșez întotdeauna, nu că nu am încercat, ci că n-am reușit să ajungem acolo”, a declarat designerul pentru okmagazine.ro.

Ce spune despre o nouă relație

Alexandru Ciucu spune că nu se vede implicându-se într-o nouă relație. Designerul a precizat că experiențele din ultimii ani l-au făcut mai precaut și că acum caută liniște și stabilitate.

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„Mă simt foarte circumspect. Momentan nu văd de ce aș face pasul ăsta. Anii ăștia m-au învățat că pot să duc foarte mult, așa că faptul că sunt singur nu mi se pare o corvoadă, mi se pare relaxant, fără drame și compromisuri”, a adăugat acesta.

Cât despre o nouă familie, acesta spune că nu știe dacă ar fi corect să mai facă un copil la această vârstă.

„Mi-am dorit întotdeauna copii, dar nu știu dacă ar fi corect față de copilul acela să aibă un tată de vârsta mea. Trebuie să oferi energie și prezență – ceea ce n-ar fi o problemă. Întrebarea este cât timp aș putea să-i ofer lucrurile astea, pentru că atunci când el ar avea 20 de ani și ar avea mare nevoie de un părinte, eu aș avea 70 de ani. E OK și 70 de ani, dar când va avea 30 de ani, eu voi avea 80, dacă mai ajung până acolo…”, a mai spus Alexandru Ciucu.

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