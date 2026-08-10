Alexandru Ciucu a rămas cu un regret, la 4 ani de la despărțirea de Alina Sorescu: „Asta o să îmi reproșez întotdeauna” 

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Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au decis să divorțeze în urmă cu patru ani. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre căsnicia toxică pe care a avut-o cu designerul. Acum, el a vorbit despre o mare părere de rău pe care o are în urma despărțirii. Iată ce spune despre o nouă relație.
Alexandru Ciucu are un singur regret din căsnicia cu Alina Sorescu
Designerul a vorbit despre faptul că există lucruri pe care și le reproșează după divorțul de Alina Sorescu. El spune să episodul l-a afectat profund și mărturisește că și-ar fi dorit ca relația lor să fie construită doar în doi, fără să existe influențe din exterior.
„O traumă, asta mi-a rămas în suflet. Și mi-a rămas o părere de rău că n-am încercat să construim relația asta, măcar de la un moment încolo, doar noi doi și copiii, fără socri. Asta o să-mi reproșez întotdeauna, nu că nu am încercat, ci că n-am reușit să ajungem acolo”, a declarat designerul pentru okmagazine.ro.
Ce spune despre o nouă relație
Alexandru Ciucu spune că nu se vede implicându-se într-o nouă relație. Designerul a precizat că experiențele din ultimii ani l-au făcut mai precaut și că acum caută liniște și stabilitate.
„Mă simt foarte circumspect. Momentan nu văd de ce aș face pasul ăsta. Anii ăștia m-au învățat că pot să duc foarte mult, așa că faptul că sunt singur nu mi se pare o corvoadă, mi se pare relaxant, fără drame și compromisuri”, a adăugat acesta.
Cât despre o nouă familie, acesta spune că nu știe dacă ar fi corect să mai facă un copil la această vârstă.
„Mi-am dorit întotdeauna copii, dar nu știu dacă ar fi corect față de copilul acela să aibă un tată de vârsta mea. Trebuie să oferi energie și prezență – ceea ce n-ar fi o problemă. Întrebarea este cât timp aș putea să-i ofer lucrurile astea, pentru că atunci când el ar avea 20 de ani și ar avea mare nevoie de un părinte, eu aș avea 70 de ani. E OK și 70 de ani, dar când va avea 30 de ani, eu voi avea 80, dacă mai ajung până acolo…”, a mai spus Alexandru Ciucu.