  MENIU  
Home > Vedete > Alexandru Ciucu a rămas cu un regret, la 4 ani de la despărțirea de Alina Sorescu: „Asta o să îmi reproșez întotdeauna” 

Alexandru Ciucu a rămas cu un regret, la 4 ani de la despărțirea de Alina Sorescu: „Asta o să îmi reproșez întotdeauna” 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au decis să divorțeze în urmă cu patru ani. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre căsnicia toxică pe care a avut-o cu designerul. Acum, el a vorbit despre o mare părere de rău pe care o are în urma despărțirii. Iată ce spune despre o nouă relație.

Alexandru Ciucu are un singur regret din căsnicia cu Alina Sorescu

Designerul a vorbit despre faptul că există lucruri pe care și le reproșează după divorțul de Alina Sorescu. El spune să episodul l-a afectat profund și mărturisește că și-ar fi dorit ca relația lor să fie construită doar în doi, fără să existe influențe din exterior.

alexandru ciucu la costumIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Mai mult, Alexandru Ciucu spune că foștii lui socri au avut un rol important în dinamica relației dintre el și fostă soție.

Citește și: Lui Alexandru Ciucu i s-a refuzat intrarea la Nibiru. De ce a fost întors din drum designerul

„De ce credeți că am ajuns aici? Ce cosmetice folosești, ce folosești pentru păr...!" Alina Pușcău, dezvăluiri tulburătoare despre rutina care i-ar fi declanșat cancerul
„De ce credeți că am ajuns aici? Ce cosmetice folosești, ce folosești pentru păr...!" Alina Pușcău, dezvăluiri tulburătoare despre rutina care i-ar fi declanșat cancerul
Recomandarea zilei

„O traumă, asta mi-a rămas în suflet. Și mi-a rămas o părere de rău că n-am încercat să construim relația asta, măcar de la un moment încolo, doar noi doi și copiii, fără socri. Asta o să-mi reproșez întotdeauna, nu că nu am încercat, ci că n-am reușit să ajungem acolo”, a declarat designerul pentru okmagazine.ro.

Ce spune despre o nouă relație

Alexandru Ciucu spune că nu se vede implicându-se într-o nouă relație. Designerul a precizat că experiențele din ultimii ani l-au făcut mai precaut și că acum caută liniște și stabilitate.

E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
Recomandarea zilei

Citește și:  Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre viața de după divorț: „Când te așteaptă cineva acasă, nu știi cum te așteaptă!” Ce spune despre o nouă relație

„Mă simt foarte circumspect. Momentan nu văd de ce aș face pasul ăsta. Anii ăștia m-au învățat că pot să duc foarte mult, așa că faptul că sunt singur nu mi se pare o corvoadă, mi se pare relaxant, fără drame și compromisuri”, a adăugat acesta.

Cât despre o nouă familie, acesta spune că nu știe dacă ar fi corect să mai facă un copil la această vârstă.

„Mi-am dorit întotdeauna copii, dar nu știu dacă ar fi corect față de copilul acela să aibă un tată de vârsta mea. Trebuie să oferi energie și prezență – ceea ce n-ar fi o problemă. Întrebarea este cât timp aș putea să-i ofer lucrurile astea, pentru că atunci când el ar avea 20 de ani și ar avea mare nevoie de un părinte, eu aș avea 70 de ani. E OK și 70 de ani, dar când va avea 30 de ani, eu voi avea 80, dacă mai ajung până acolo…”, a mai spus Alexandru Ciucu.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Peste 900 de foști parlamentari încasează pensii speciale. 154 de dosare noi au fost aprobate după o decizie CCR din 2023. Cât ne costă lunar
Peste 900 de foști parlamentari încasează pensii speciale. 154 de dosare noi au fost aprobate după o decizie CCR din 2023. Cât ne costă lunar
Fanatik
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Exclusiv
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Exclusiv
GSP.ro
Cum arată gazonul de pe Cluj Arena, după cele patru zile de Untold
Cum arată gazonul de pe Cluj Arena, după cele patru zile de Untold
Click.ro
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?
TV Mania
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Redactia.ro
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
Citește și...
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
WhatsApp schimbă aspectul conversațiilor pe Android. Ce trebuie să știe utilizatorii
Saveta Bogdan, înșelată de 83 de ori înainte de a divorța: „Și-a făcut listă cu femeile”
Ștefan Manolache divorțează după doi ani de căsnicie. Primele declarații ale politicianului
Bianca Taban, despre divorțul de Daniel Niculae, actualul iubit al Christinei Ich: „A fost un moment foarte dureros pentru mine și pentru copilul meu”
Orașul din Europa unde poți bea o bere cu mai puțin de un euro. Topul orașelor în 2026, realizat de Deutsche Bank
Cum arată vila de lux a Valeriei Lungu. Influencerița și iubitul ei au ridicat casa de la zero. Au investit o avere în ea, dar fiecare bănuț a meritat. E mai ceva ca în filme! / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Kourtney Kardashian și Travis Baker au întreținut relații intime în timpul travaliului: „Ajută câteodată acest lucru”
Kourtney Kardashian și Travis Baker au întreținut relații intime în timpul travaliului: „Ajută câteodată acest lucru”
Iulia Albu, avertisment după ce și-a făcut lifting facial: „În România există un singur chirurg care poate obține un astfel de rezultat”
Iulia Albu, avertisment după ce și-a făcut lifting facial: „În România există un singur chirurg care poate obține un astfel de rezultat”
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
S-au oprit cu salvarea aflată în misiune la cumpărături. Șoferul a fost filmat chiar de mama copilului care aștepta să fie transportat la spital I VIDEO
S-au oprit cu salvarea aflată în misiune la cumpărături. Șoferul a fost filmat chiar de mama copilului care aștepta să fie transportat la spital I VIDEO
Avantaje
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Elle
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Alexandra Stan a născut o fetiță. Artista a devenit mamă pentru prima dată
Alexandra Stan a născut o fetiță. Artista a devenit mamă pentru prima dată
Philipp Plein și Andreea Sasu, în mijlocul unui scandal online. Semnalul de alarmă tras de o influenceriță: „Fugi, Andreea, fugi!”
Philipp Plein și Andreea Sasu, în mijlocul unui scandal online. Semnalul de alarmă tras de o influenceriță: „Fugi, Andreea, fugi!”
Cine e bruneta alături de care s-a afișat Laurențiu Reghecampf Junior. Cei doi sunt de aceeași vârstă
Cine e bruneta alături de care s-a afișat Laurențiu Reghecampf Junior. Cei doi sunt de aceeași vârstă
Gabriela Cristea și Tavi Clonda se căsătoresc pentru a doua oară. Prezentatoarea Tv a ales deja locul unde vrea să spună „DA” încă o dată 
Gabriela Cristea și Tavi Clonda se căsătoresc pentru a doua oară. Prezentatoarea Tv a ales deja locul unde vrea să spună „DA” încă o dată 
Observator News
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro
Libertatea pentru Femei
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
August 2026 poate despărți definitiv cuplurile din patru zodii
August 2026 poate despărți definitiv cuplurile din patru zodii
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Joburile din străinătate cu cazare și salarii de 4000 – 5000 de euro. Ce angajatori caută români
Joburile din străinătate cu cazare și salarii de 4000 – 5000 de euro. Ce angajatori caută români
7 lucruri din bucătărie pe care trebuie să le arunci chiar AZI! Pot deveni un risc pentru sănătate
7 lucruri din bucătărie pe care trebuie să le arunci chiar AZI! Pot deveni un risc pentru sănătate
Singurele 4 meserii despre care Bill Gates spune că nu vor fi niciodată înlocuite de inteligența artificială
Singurele 4 meserii despre care Bill Gates spune că nu vor fi niciodată înlocuite de inteligența artificială
Ce se întâmplă în organism dacă renunți la cafea timp de două săptămâni. Cercetătorii au urmărit inclusiv creierul și intestinul
Ce se întâmplă în organism dacă renunți la cafea timp de două săptămâni. Cercetătorii au urmărit inclusiv creierul și intestinul
TV Mania
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Primele 3 ispite masculine din noul sezon «Insula Iubirii»! Cine este fostul concurent care revine [FOTO]
Primele 3 ispite masculine din noul sezon «Insula Iubirii»! Cine este fostul concurent care revine [FOTO]
Andra și Cătălin Măruță își reînnoiesc jurămintele după 18 ani! Decizia luată la majoratul căsniciei: «Trebuie sărbătorit...» [FOTO]
Andra și Cătălin Măruță își reînnoiesc jurămintele după 18 ani! Decizia luată la majoratul căsniciei: «Trebuie sărbătorit...» [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază: „Este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața”
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază: „Este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața”
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
Vedeta celebră, diagnosticată cu cancer pentru a doua oară, dar a ales să păstreze totul secret. Boala a fost descoperită la un control de rutină
Vedeta celebră, diagnosticată cu cancer pentru a doua oară, dar a ales să păstreze totul secret. Boala a fost descoperită la un control de rutină
Libertatea
Vile fantomă în Santorini, curse cu taxiul de 175 de euro și note de plată umflate la restaurante: țepele pe care le pot lua turiștii în Grecia
Vile fantomă în Santorini, curse cu taxiul de 175 de euro și note de plată umflate la restaurante: țepele pe care le pot lua turiștii în Grecia
Cea mai ieftină cremă de soare de la Lidl a umilit marile branduri: a primit nota maximă la teste și costă de 5 ori mai puțin
Cea mai ieftină cremă de soare de la Lidl a umilit marile branduri: a primit nota maximă la teste și costă de 5 ori mai puțin
„Spitalul de pe Plajă” în 5 stațiuni de pe litoral: Turiștii români care au schimbat șezlongul pe controale medicale gratuite
„Spitalul de pe Plajă” în 5 stațiuni de pe litoral: Turiștii români care au schimbat șezlongul pe controale medicale gratuite
Cât costă o noapte de cazare în august 2026 la pensiunea din Vama Veche deținută de Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina și Răzvan Fodor
Cât costă o noapte de cazare în august 2026 la pensiunea din Vama Veche deținută de Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina și Răzvan Fodor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton