Kourtney Kardashian și Travis Baker au întreținut relații intime în timpul travaliului: „Ajută câteodată acest lucru”

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Kourtney Kardashian și Travis Barker trăiesc o iubire intensă, fără pauze, nici măcar în timpul sarcinii. Vedeta a mărturisit că au făcut dragoste chiar înainte de naștere, pentru a accelera procesul.

Kourtney Kardashian și Travis Baker au făcut dragoste în timpul travaliului

Kourtney Kardashian, una dintre cele mai cunoscute vedete internaționale, continuă să surprindă cu sinceritatea sa. Vedeta și soțul ei, Travis Barker, formează un cuplu care nu se sfiește să își exprime dragostea, atât în fața camerelor, cât și în viața de zi cu zi.

În cadrul emisiunii „The Kardashians”, Kourtney a dezvăluit un detaliu neașteptat despre perioada sarcinii sale. Chiar înainte de nașterea fiului lor, când era dilatată 3 cm, vedeta și Travis au decis să facă dragoste, în speranța că ar putea declanșa nașterea mai repede.

„Ne-am întors acasă, am mâncat la Crossroads, am făcut duș, am dormit în patul nostru și apoi am făcut sex, ca să vedem dacă putem cumva declanșa nașterea. Ajută câteodată acest lucru…», a povestit Kourtney Kardashian.

Cuplul, care nu se teme să își arate afecțiunea în public, demonstrează că intimitatea și conexiunea emoțională sunt esențiale pentru ei. Kourtney a mărturisit că și-a dorit să simtă încă o dată plăcerea înainte de momentele inevitabile ale nașterii, când medicii i-ar fi impus anumite restricții.

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Cum a început relația lui Kourtney Kardashian și Travis Baker

Cei doi s-au cunoscut la sfârșitul anilor 2000, locuid în aceeași comunitate privată din Calabasas, California. De-a lungul anilor, au fost prieteni apropiați, copiii lor petrecând frecvent timpul împreună. Travis a apărut chiar ocazional în show-ul Keeping Up With the Kardashians în calitate de prieten de familie.

În timpul pandemiei din 2020, apropierea dintre ei s-a intensificat. Kourtney Kardashian a fost cea care a făcut primul pas, invitându-l pe Travis Baker la ea acasă pentru a se uita la un film, etapă în care prietenia lor s-a transformat în romantism.

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Zvonurile privind o posibilă relație au apărut la începutul anului 2021, când au petrecut un weekend la casa Kris Jenner din Palm Springs. La scurt timp după Ziua Îndrăgostiților din 2021, Kourtney Kardashian a confirmat relația pe Instagram printr-o fotografie în care se țineau de mână.

Travis a cerut-o în căsătorie în octombrie 2021, pe o plajă din Montecito, California, într-un cadru spectaculos decorat cu mii de trandafiri roșii și lumânări. Anul următor s-au căsătorit de 3 ori: mai întâi neoficial în Las Vegas, apoi la o judecătorie din Santa Barbara, și în final într-o ceremonie fastuoasă la Portofino, Italia.

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Sursă foto: Profimedia

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