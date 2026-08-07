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Jerney Kaagman, legendara solistă a trupei Earth & Fire și una dintre cele mai emblematice figuri ale divertismentului din Țările de Jos, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Vestea dureroasă a fost confirmată de familia artistei, care a dezvăluit că aceasta a murit după o lungă luptă cu boala Parkinson. Respectând dorința expresă a cântăreței, funeraliile au avut loc în cea mai strictă intimitate, joi după-amiază. Dispariția sa marchează finalul unei cariere remarcabile de peste jumătate de secol, timp în care a influențat decisiv scena pop și rock olandeză.

Vocea care a marcat istoria trupei Earth & Fire

Născută pentru scenă, Jerney Kaagman a devenit celebră la nivel național și internațional după ce s-a alăturat trupei de rock progresiv Earth & Fire în 1969. Cu o voce inconfundabilă, un timbru puternic și o prezență scenică magnetică, artista a propulsat formația din Haga în topurile muzicale ale anilor ’70 și ’80. Albumele trupei au oferit piese memorabile, precum „Storm and Thunder”, „Maybe Tomorrow, Maybe Tonight” sau „Love of Life”. Cu toate acestea, marile succese „Memories” și „Weekend” au fost cele care au cucerit definitiv primele poziții în clasamentele de specialitate, consacrând-o pe Kaagman drept una dintre cele mai importante vocaliste din istoria muzicală a țării sale.

Cariera solo și rolul esențial în industria muzicală

După destrămarea trupei Earth & Fire în 1983, Kaagman nu s-a îndepărtat de lumea artistică. A urmat o carieră solo, lansând două albume care au demonstrat versatilitatea sa vocală și stilistică. Ulterior, artista s-a implicat activ în susținerea noilor generații de muzicieni. În calitate de președinte al organizației Stichting Conamus, devenită ulterior Buma Cultuur, ea a jucat un rol esențial în promovarea industriei muzicale olandeze și în protejarea drepturilor artiștilor, devenind un lider respectat în spatele culiselor.

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Un chip familiar la televizor și lupta curajoasă cu boala Parkinson

Publicul mai tânăr a redescoperit-o pe Jerney Kaagman între anii 2002 și 2008, din postura de jurat în cadrul celebrului show de talente Idols. Rămasă în memorie pentru analizele sale calme, chibzuite și de o cinste impecabilă, artista a stârnit deseori comentarii legate de expresia sa facială reținută. În anul 2012, Kaagman a decis să vorbească deschis despre motivul din spatele acelei atitudini: fusese diagnosticată cu boala Parkinson încă din 2007, iar rigiditatea facială era un simptom timpuriu al afecțiunii neurologice. În același an s-a retras definitiv din viața publică, fiind profund admirată pentru demnitatea și curajul cu care și-a asumat diagnosticul.

Ultimii ani, pierderile personale și o moștenire de neegalat

Anii care au urmat retragerii au fost marcați de momente emoționante, dar și de suferințe profunde. În 2017, artista a apărut pentru ultima dată alături de colegii săi din Earth & Fire cu ocazia lansării box-set-ului aniversar „Memories”.

Câțiva ani mai târziu, în 2022, Kaagman l-a pierdut pe partenerul ei de viață, basistul Bert Ruiter, alături de care trăise o poveste de dragoste de aproape cinci decenii. Recunoașterea activității sale a culminat în 2023, când i-a fost decernat premiul Lifetime Achievement Award, prilej cu care și-a exprimat recunoștința de a fi onorată în timpul vieții. Retrasă la Blaricum, unde a necesitat îngrijire permanentă pe măsura progresiei bolii, Jerney Kaagman rămâne o emblemă atemporală a muzicii și televiziunii olandeze.

Foto – Profimedia

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