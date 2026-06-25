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Lumea artistică este în stare de șoc după pierderea unei figuri emblematice a muzicii și dansului. Legendara vocalistă franceză Guesch Patti, pe numele ei real Patricia Porrasse, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Artista a murit la Paris, după o confruntare de lungă durată cu probleme grave de sănătate. Anunțul tragic a fost făcut public de reprezentantul ei, Sébastien d’Assigny, lăsând în urmă milioane de fani îndurerați care i-au admirat spiritul liber și nonconformismul.

Mesajul emoționant al echipei sale

Vestea morții celebrei artiste a fost transmisă printr-un comunicat oficial plin de durere. Reprezentantul ei a ținut să evidențieze moștenirea culturală de neegalat pe care Guesch Patti o lasă în urmă, amintind publicului de energia debordantă pe care aceasta o emana la fiecare apariție pe scenă.

„Guesch Patti, dansatoare, cântăreață, actriță, ne-a părăsit în noaptea de 21 spre 22 iunie 2026, la Paris, în urma unei lungi suferințe. Ea lasă în urmă, pentru tot publicul care a avut ocazia să o vadă pe scenă, amintirea unei femei pline de viață în exprimarea ei artistică”, a transmis Sébastien d’Assigny.

Succesul fenomenal care a scandalizat o Europă întreagă

Guesch Patti a dat lovitura pe plan internațional în anul 1987, atunci când a lansat piesa „Étienne”, un single devenit rapid un fenomen global. Melodia s-a vândut în peste un milion și jumătate de exemplare în întreaga lume, însă succesul a fost dublat de controverse uriașe.

Videoclipul extrem de îndrăzneț pentru acea epocă, în care artista executa un striptease provocator și rămânea doar într-un body din plasă, a stârnit dezbateri aprinse și a fost la un pas de a fi cenzurat în mai multe țări europene, transformând-o instantaneu într-un simbol al senzualității absolute.

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Faima de la nivel mondial, o povară greu de purtat

Deși s-a considerat întotdeauna o artistă completă și un „camaleon” dornic să exploreze diverse forme de artă în liniște, Guesch Patti nu a mai reușit niciodată să egaleze succesul comercial colosal obținut cu „Étienne”. În ciuda faptului că piesa i-a adus trofeul „Victoire de la musique”, recunoașterea internațională a venit la pachet cu o presiune mediatică uriașă, pe care vedeta a catalogat-o ulterior drept extrem de toxică.

Într-un interviu acordat în anul 2001, în timp ce participa la o producție de dans contemporan în capitala Franței, artista a vorbit deschis despre impactul pe care hitul l-a avut asupra carierei sale.

„Nu vreau să retrăiesc ceea ce am experimentat cu Etienne. Vreau să mă protejez de un nou val de atenție din partea presei. M-am săturat să fac jocuri”, mărturisea cântăreața.

Un an mai târziu, în 2002, Guesch Patti a reiterat aceste sentimente dureroase în fața jurnaliștilor de la France 3, recunoscând că celebritatea instantanee a reprezentat o povară mult prea mare pentru structura ei emoțională și că s-a simțit profund neîndreptățită de mecanismele dure ale show-business-ului.

„Cred că a existat un fel de presiune care a căzut asupra mea, ceea ce nu s-a potrivit deloc cu caracterul meu. M-a durut faptul că industria muzicală mă putea considera drept un produs”, declara regretata artistă în urmă cu mai mulți ani.

Foto – Profimedia

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