Olga Verbițchi, de urgență la spital după ce s-a operat. Ce s-a întâmplat cu cântăreața

Olga Verbițchi a ajuns la spital, după ce a fost operată luni. Medicii au descoperit că se confruntă cu o afecțiune gravă. După ce a plecat acasă în urma intervenției, vedeta s-a simțit rău la câteva ore, așa că a ajuns din nou la spital. Iată prin ce a trecut cântăreața.

Olga Verbițchi, de urgență la spital

Olga Verbițchi a fost operată luni, după ce în urmă cu câteva săptămâni a mărturisit că medicii au descoperit că se confruntă cu o afecțiune gravă.

Cântăreața a plecat acasă, însă după doar câteva ore, a fost nevoită să revină la spital.

Olga Verbițchi a explicat ieri seară că a pierdut sânge, după ce a plecat de la spital. Cântăreața a fost operată a doua oară, trecând din nou printr-o anestezie totală.

Câștigătoarea X Factor a povestit că a avut mereu probleme cu coagularea sângelui, iar probleme au apărut și după prima operație.

„Suntem iarăși acasă, sper ca de data asta să rămânem acasă. Am avut scurgeri de sânge și a trebuit să mergem de urgență la spital, unde mi-am dat seama că situația este puțin mai complicată și că trebuie să mai facă încă o intervenție.

Iarăși am (n.r. a fost supusă anesteziei totale). Am fost cusută, multe lucruri s-au întâmplat pentru că eu am o problemă la sânge, o chestie de la om la om e diferită. E o chestie pe care o am dintotdeauna. Tot timpul la analizele generale de sânge mi se spune că am prea mult sânge, sângele meu se coagulează prea greu”, a povestit Olga Verbițchi, pe Instagram.

Olga Verbițchi ar fi ajuns într-o situație delicată

Cântăreața a explicat că ar fi putut să apară complicații, dacă nu ajungea la timp la spital. Ea a fost externată după prima operație și a transmis un mesaj.

„Dacă nu ajungeam aseară la spital, pe noapte, era posibil să… Știi tu (…) În așa momente, ajung la o singură concluzie. Experiențele grele, dureroase, îți demonstrează, îți arată cine este prezent în viața ta și cine sunt oamenii cu care să mergi înainte și cu care să mănânci la aceeași masă”, a mai spus ea.

