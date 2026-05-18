Olga Verbițchi, probleme de sănătate înainte de nuntă. Artista urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale

Olga Verbițchi (24 ani), câștigătoarea X Factor 2016, se confruntă cu probleme de sănătate înainte de cununia religioasă cu cel care i-a devenit soț în urmă cu câteva săptămâni. Artista a dezvăluit că medicii i-au descoperit celule precanceroase, astfel că va fi supusă unei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta partea afectată.

Olga Verbițchi trece prin cele mai dificile momente din viața ei, după ce medicii i-au depistat celule precanceroase. Artista și-a făcut câteva controale generale, astfel că a descoperit aceste celule la timp, înainte de a avansa la stadiul de cancer. În perioada următoare. Aceasta urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale, după care va începe procesul de recuperare.

„Este o situație grea, care mi-a demonstrat cât de imprevizibilă este viața. Cele mai frumoase momente din viața ta poate să vină la pachet și cu cel mai greu moment din viața ta, așa cum luna mai era pentru mine cea mai fericită lună. Este aniversarea noastră, ziua mea de naștere, suntem și în pregătiri de nuntă. La începutul lunii am primit o veste grea. O să reușim să depășim asta. Eu sunt obișnuită să fac controale medicale generale și de curând am fost diagnosticat cu ceva ce este grav”, a povestit cântăreața pe Instagram.

Potrivit dezvăluirilor făcute de Olga Verbițchi, medicii au observat că boala ei este în stadiul „2 spre 3”. Deși urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală complexă, aceasta se arată recunoscătoare că îi are alături pe toți cei dragi în această perioadă grea.

„Ce s-a găsit este la nivelul 2 spre 3. Nivelul 3 este deja cancer. Din fericire am o echipă de medici cu care colaborez, părinții, familia și soțul, care merg cu mine pe acest drum extrem de greu. Urmează să am o operație destul de complexă, ca să încercăm să ne detașăm de acest diagnostic. Aveți grijă de voi, fără sănătate nu putem face nimic”, a mai spus cântăreața.

Olga Verbițchi a devenit cunoscută publicului larg în anul 2016, pe când avea doar 14 ani. Atunci, tânăra a urcat pe scena „X Factor”, unde a cucerit atât publicul, cât și juriul, cu vocea ei inconfundabilă.

De atunci, ea a rămas activă în mediul online, unde și-a construit o comunitate frumoasă și unde își ține la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

„Am depistat celule precanceroase, la nivel grav, și prin operație voi îndepărta partea afectată de acest aproape cancer”, a mai spus Olga Verbițchi în mediul online.

Sursă foto: Instagram

