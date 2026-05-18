Olga Verbițchi, probleme de sănătate înainte de nuntă. Artista urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale

Olga Verbițchi, probleme de sănătate înainte de nuntă. Artista urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale

Oana Savin
Olga Verbițchi (24 ani), câștigătoarea X Factor 2016, se confruntă cu probleme de sănătate înainte de cununia religioasă cu cel care i-a devenit soț în urmă cu câteva săptămâni. Artista a dezvăluit că medicii i-au descoperit celule precanceroase, astfel că va fi supusă unei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta partea afectată.

Olga Verbițchi trece prin cele mai dificile momente din viața ei, după ce medicii i-au depistat celule precanceroase. Artista și-a făcut câteva controale generale, astfel că a descoperit aceste celule la timp, înainte de a avansa la stadiul de cancer. În perioada următoare. Aceasta urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale, după care va începe procesul de recuperare.

„Este o situație grea, care mi-a demonstrat cât de imprevizibilă este viața. Cele mai frumoase momente din viața ta poate să vină la pachet și cu cel mai greu moment din viața ta, așa cum luna mai era pentru mine cea mai fericită lună. Este aniversarea noastră, ziua mea de naștere, suntem și în pregătiri de nuntă. La începutul lunii am primit o veste grea. O să reușim să depășim asta. Eu sunt obișnuită să fac controale medicale generale și de curând am fost diagnosticat cu ceva ce este grav”, a povestit cântăreața pe Instagram.

Ce au descoperit medicii la controlul de rutină al artistei

Potrivit dezvăluirilor făcute de Olga Verbițchi, medicii au observat că boala ei este în stadiul „2 spre 3”. Deși urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală complexă, aceasta se arată recunoscătoare că îi are alături pe toți cei dragi în această perioadă grea.

„Ce s-a găsit este la nivelul 2 spre 3. Nivelul 3 este deja cancer. Din fericire am o echipă de medici cu care colaborez, părinții, familia și soțul, care merg cu mine pe acest drum extrem de greu. Urmează să am o operație destul de complexă, ca să încercăm să ne detașăm de acest diagnostic. Aveți grijă de voi, fără sănătate nu putem face nimic”, a mai spus cântăreața.

Olga Verbițchi a devenit cunoscută publicului larg în anul 2016, pe când avea doar 14 ani. Atunci, tânăra a urcat pe scena „X Factor”, unde a cucerit atât publicul, cât și juriul, cu vocea ei inconfundabilă.

De atunci, ea a rămas activă în mediul online, unde și-a construit o comunitate frumoasă și unde își ține la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

„Am depistat celule precanceroase, la nivel grav, și prin operație voi îndepărta partea afectată de acest aproape cancer”, a mai spus Olga Verbițchi în mediul online.

Sursă foto: Instagram

Scenariile pentru noul premier după consultările de la Cotroceni: guvern minoritar, tehnocrat sau „un ghiveci USL 3”
Primul jucător care pleacă de la Universitatea Craiova după câștigarea titlului. Exclusiv
„Yoga, meditație, plus liniștea naturii” » Partenera internaționalului „tricolor” a găsit o oază în afara României
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Transformări radicale în showbiz! 5 vedete din România pe care NU le mai recunoști în pozele vechi
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Actrița Jill Curzon, cunoscută pentru rolul din "Doctor Who", a murit la 87 de ani
Theo Rose este în doliu după ce o persoană dragă ei s-a stins din viață: „Am vrut să-l onorez povestindu-vă despre el”
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Cristi din Banat, apariție neașteptată într-o rochie mini: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: "Bulgarii și-au primit răsplata!". Ce spune prezentatorul despre locul 3 obținut de Alexandra Căpitănescu
Rareș Cojoc, primele declarații despre divorț. Dansatorul a dezvăluit că nu și-a dorit să se despartă de Andreea Popescu: „Nu s-a terminat din cauza mea”
Gabriela Cristea, confesiuni dureroase despre cel mai mare regret ca mamă: "Când faci copii la bătrânețe..." Ce temeri are prezentatoarea TV
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Devine obligatoriu în UE și România din 20 mai 2026. Ce trebuie să știe proprietarii de locuințe
Legea concediilor medicale a fost promulgată. Ce urmează pentru pacienți și medicii de familie
Dr. Gheorghe Cerin avertizează asupra dependenței alimentare: „Mâncarea ultraprocesată poate controla creierul și metabolismul”
Drama prin care trece Jessie J după diagnosticul de cancer: Concerte anulate și o nouă intervenție
Transformări radicale în showbiz! 5 vedete din România pe care NU le mai recunoști în pozele vechi
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Ce se întâmplă cu fiica Oanei Roman după ce a pierdut lupta cu kilogramele. Iza începe lupta grea. „Mai are un drum lung de străbătut”
Cum arată SUV-ul german arogant, cu 800 de cai putere, decapotabil și cu uși care se deschid invers
Rovinieta se scumpește în funcție de norma EURO: Cât vor fi tarifele de la 1 iulie
