Ce mare s-a făcut fiul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea. Imagini rare cu Vlad, la 12 ani

Momente de sărbătoare în una dintre cele mai sudate și discrete familii din showbiz-ul autohton. Vlad, fiul celebrei nutriționiste Carmen Brumă și al jurnalistului Mircea Badea, a trecut pragul celor 12 ani. Evenimentul a fost marcat pe rețelele sociale prin imagini rare cu băiatul.

“Ultimul an în care mă uit în jos la el!”

Trecerea timpului devine cel mai vizibil spectacol atunci când privești copiii crescând sub ochii tăi. O dovedește din plin Carmen Brumă, care a marcat o zi specială în familie printr-o postare plină de emoție. Fiul ei și al lui Mircea Badea, Vlad, a împlinit 12 ani, ocazie cu care vedeta a împărtășit cu fanii de pe Instagram câteva fotografii rare, de colecție.

Textul atașat imaginilor surprinde perfect ironia caldă a unei mame care realizează că fiul ei crește văzând cu ochii: „12 ani. După cum se vede, ultimul an în care mă uit în jos la el”.

Instinctul de mamă versus panica de tată

În timp ce Carmen Brumă militează pentru ascultarea instinctului și păstrarea unui echilibru rațional, Mircea Badea recunoaște cu o onestitate debordantă că rolul de tată l-a transformat total, activându-i o stare de alertă permanentă. Prezentatorul TV nu se sfiește să recunoască faptul că grija pentru fiul său alunecă uneori în extreme care pot deveni obositoare atât pentru cei din jur, cât și pentru proaspătul adolescent.

„Vai de mine, responsabilitate vecină cu panica. Intru foarte ușor în panică. Și pe persoană fizică, adică în legătură cu mine, nu am panică. Adică se poate întâmpla orice, nu am o problemă cu asta. În legătură cu el mă panichez foarte ușor. Sunt overprotective, supraprotector adică, la modul în care sunt deranjant pentru persoanele din jur și uneori chiar și pentru el.

Îi zic, «băi, tată, tu îți dai seama cât te iubește tata?» Întreb și eu așa, ca să mă bag în seamă. Și el zice: «da, cam prea mult». Am fost non-stop pe vârfuri, și la propriu, și la figurat. Într-o stare de-asta, de alertă, care la un moment dat te epuizează”, a mărturisit, cu sinceritate, Mircea Badea acum ceva timp potrivit ciao.ro.

Sfatul lui Carmen Brumă pentru femeile care se tem să devină mame

Pe de altă parte, Carmen Brumă privește maternitatea ca pe o provocare ce necesită, înainte de toate, o structură psihică extrem de puternică. Vedeta consideră că frica de necunoscut nu ar trebui să le oprească pe femei din a face acest pas, deoarece natura le dotează cu toate instrumentele necesare în momentul în care copilul apare în viața lor.

„Nu e ușor și e nevoie de un psihic de fier, de multă răbdare, dar orice femeie care își dorește copilul are în ea toate instinctele necesare pentru a face ceea e mai bine pentru copilul ei. Important este să și le și asculte”, a spun Carmen Brumă în Fresh By Unica. Aceasta a subliniat că Vlad a fost un copil extrem de dorit, care le-a îmbogățit existența: „Ne-a adus foarte multă bucurie și suntem alături de el indiferent ce își va dori să facă, la un moment dat, în viața asta”.

