Carmen Brumă dă cărțile pe față: De ce mișcarea devine obligatorie după 40 de ani. Schimbările uimitoare pe care le aduce în metabolism, energie și viața intimă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După pragul de 40 de ani, multe femei încep să observe o realitate frustrantă: corpul nu mai reacționează la fel ca la 20 sau 30 de ani. Aceleași obiceiuri alimentare și de lifestyle care în trecut funcționau de minune par acum să nu mai dea niciun rezultat. Kilogramele se acumulează mult mai ușor, în special în zona abdominală, energia scade considerabil la mijlocul zilei, iar stările de spirit devin un adevărat roller-coaster din cauza primelor fluctuații hormonale. În acest peisaj complex al transformărilor feminine, Carmen Brumă, una dintre cele mai vocale și respectate promotoare ale unui stil de viață sănătos din România, vine cu un semnal de alarmă, dar și cu o soluție clară.

Mitul demontat de Carmen Brumă și secretul flexibilității metabolice

De ani buni, Carmen Brumă atrage atenția asupra unui adevăr pe care medicina modernă și studiile recente îl confirmă în unanimitate: după 40 de ani, mișcarea nu mai este doar un moft estetic sau o metodă de a intra în blugii preferați, ci devine un instrument vital pentru sănătatea globală a femeii.

Într-o industrie saturată de promisiuni nerealiste, Carmen Brumă a fost întotdeauna un reper de pragmatism.

„Nu slăbești de la sport. Punct!”, a declarat ea ferm în repetate rânduri, dărâmând una dintre cele mai mari preconcepții legate de fitness.

Explicația vedetei este pe cât de simplă, pe atât de fundamentată științific: alimentația joacă rolul principal în procesul de scădere în greutate, deținând controlul asupra deficitului caloric. Cu toate acestea, sportul oferă ceva mult mai valoros decât simpla pierdere a kilogramelor: un metabolism eficient, vitalitate și o compoziție corporală optimă.

Citește și: Mugur Mihăescu a devenit bunic. Fiica sa, Ivona, a născut o fetiță de ziua de naștere a actorului

Citește și: Fulgy a jignit o femeie fără motiv. Mesajele controversate s-au viralizat

Odată cu înaintarea în vârstă, în corpul femeii se produce o scădere progresivă a masei musculare și o încetinire a ratei metabolice. Aici intervine conceptul esențial de „flexibilitate metabolică”, o capacitate pe care mișcarea o stimulează direct. Flexibilitatea metabolică reprezintă abilitatea organismului de a jongla eficient între arderea carbohidraților și cea a grăsimilor pentru a produce energie, în funcție de nevoile momentului.

O femeie care se bucură de o bună flexibilitate metabolică va gestiona mult mai eficient nivelul glicemiei, va stoca mai puține grăsimi și va resimți o energie stabilă pe parcursul întregii zile, fără prăbușiri bruște de dinaintea serii. Antrenamentele de forță, exercițiile de mobilitate și chiar mersul alert recomandat de Carmen Brumă sunt „combustibilul” care trezește musculatura amorțită și obligă organismul să rămână o mașinărie activă de ars calorii.

Cum influențează sportul echilibrul hormonal și viața de cuplu

Unul dintre cele mai puternice mesaje pe care Carmen Brumă le transmite comunității sale este că valoarea sportului nu ar trebui măsurată niciodată exclusiv prin cifrele afișate de cântar. Schimbările cu adevărat profunde se petrec la nivel intern.

Activitatea fizică regulată funcționează ca un excelent regulator hormonal într-o perioadă delicată precum perimenopauza sau menopauza. Mișcarea îmbunătățește sensibilitatea la insulină și ajută la gestionarea cortizolului (hormonul stresului), reducând anxietatea și stările de irascibilitate cu care multe femei se confruntă în viața de zi cu zi.

Citește și: Cristian Pomohaci, cercetat pentru agresiuni sexuale asupra minorilor. Poliția a descins la locuințele fostului preot și cântăreț

Citește și: Silviu Biriș și fiica sa au ajuns din nou în instanță. De ce și-a dat Eva Maria tatăl în judecată

Mai mult, un beneficiu extrem de important, deși adesea considerat tabu și trecut sub tăcere, este impactul direct pe care mișcarea îl are asupra vieții intime. Schimbările hormonale de după 40 de ani pot afecta libidoul și confortul intim.

Exercițiile fizice, în special cele care implică tonifierea musculaturii pelvine și îmbunătățirea circulației sanguine în întregul corp, sporesc energia generală, încrederea în sine și stimulează secreția de endorfine. Toți acești factori cumulați contribuie în mod direct la îmbunătățirea calității vieții de cuplu și la menținerea unei stări de bine în sfera intimă.

În final, Carmen Brumă ne reamintește că trecerea timpului este inevitabilă, însă modul în care alegem să îmbătrânim se află strict în controlul nostru. Vârsta biologică poate fi modelată prin alegerile zilnice: un somn de calitate, gestionarea stresului, o hrană curată și, mai presus de toate, mișcarea transformată în obicei zilnic. Nu este vorba despre performanță atletică, ci despre respectul pe care o femeie îl acordă propriului corp pentru a trăi activ, frumos și plină de energie și după vârsta de 40 de ani.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News