Silviu Biriș și fiica sa au ajuns din nou în instanță. De ce și-a dat Eva Maria tatăl în judecată

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Silviu Biriș se află din nou în atenția publică, după ce neînțelegerile profunde cu propria fiică, Eva Maria Biriș, au mutat definitiv comunicarea dintre cei doi în sălile de judecată. Deși cunoscutul actor a încercat în ultimii ani să își schimbe radical viața, urmând cursurile Facultății de Teologie în paralel cu activitatea artistică de la teatru, problemele de familie au continuat să iasă la suprafață.

După ce a scăpat de un dosar penal extrem de delicat, artistul a primit recent o nouă lovitură din partea instanței de judecată, fiind obligat să scoată sume importante de bani din buzunar pentru a-și susține copilul.

De la acuzații grave, la intervenția procurorilor

Relația tensionată dintre Silviu Biriș și fiica sa a devenit de notorietate publică în urmă cu câțiva ani, în urma divorțului actorului de mama copiilor săi. Situația a escaladat dramatic în momentul în care tânăra a decis să își reclame propriul tată la poliție, formulând acuzații grave ce vizau presupuse acte de agresiune fizică în mediul familial, potrivit Spynews.ro.

Cazul a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, artistul fiind cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Ancheta s-a finalizat abia la sfârșitul anului 2023, când procurorii au decis să pună capăt urmăririi penale. Magistrații au confirmat definitiv această soluție la începutul anului 2024, considerând că „fapta nu prezintă un grad grad ridicat de pericol social și nu impune continuarea urmăririi penale”. Cu toate acestea, decizia nu a adus pacea în familie, ci a reprezentat doar o scurtă pauză în șirul confruntărilor juridice.

Decizia magistraților: Cât trebuie să plătească lunar artistul

Războiul dintre tată și fiică a fost reluat pe cale civilă, după ce Eva Maria Biriș a deschis un nou proces la judecătorie, solicitând ca tatăl ei să fie obligat prin lege să o întrețină financiar pe perioada studiilor. Judecătorii au analizat cererea depusă de tânără și au decis să îi admită solicitarea, obligându-l pe actor la plata unei pensii alimentare lunare raportate la veniturile sale din teatru și din alte activități.

„Obligă pârâtul să contribuie la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională ale reclamantei, sub forma plății unei pensii de întreținere, în cuantum de 1/4 din venitul net lunar obținut de pârât, dar nu mai puțin de 1/4 din venitul minim net pe economia României”, se arată în decizia pronunțată de magistrați. Prin această hotărâre, instanța a stabilit un prag clar, menit să asigure resursele necesare studiilor tinerei.

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Plată retroactivă până la finalizarea studiilor universitare

Pe lângă stabilirea procentului de un sfert din veniturile lunare, instanța de judecată a impus ca această obligație financiară să fie aplicată și în mod retroactiv, începând cu momentul în care fata a înregistrat acțiunea la tribunal. Totodată, decizia stabilește limite clare de timp și vârstă până la care actorul de la Teatrul Național va fi obligat să își susțină financiar fiica.

Conform soluției pe scurt oferite de magistrați, plata se va face „de la data introducerii cererii 14.11.2025 și până la terminarea studiilor, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani”. Această hotărâre a fost pronunțată în primă instanță, ceea ce înseamnă că nu este definitivă. Silviu Biriș are la dispoziție calea apelului pentru a contesta decizia judecătorilor, însă până la o eventuală răsturnare de situație, artistul este bun de plată în fața legii și a propriului copil.

Foto – Facebook

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