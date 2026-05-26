Dame Jools Topp, jumătatea celebrului duo comic și muzical „Topp Twins”, a murit la 68 de ani

Dame Jools Topp, jumătatea celebrului duo comic și muzical „Topp Twins” din Noua Zeelandă, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Artista, care a adus zâmbete pe fețele mai multor generații, a pierdut bătălia cu cancerul de sân, o boală cruntă cu care a fost diagnosticată pentru prima dată în urmă cu mai bine de două decenii.

Jools a murit în locuința sa, înconjurată de familie, prieteni și de toate animalele sale dragi, lăsând în urmă o moștenire culturală și socială greu de egalat.

Mesaje sfâșietoare din partea familiei după pierderea marii artiste

Durerea lăsată în urmă de Jools este profundă, iar primele reacții ale celor care i-au fost cei mai apropiați în această lungă suferință arată golul imens rămas în comunitate. Sora ei geamănă, Lynda, alături de care a împărțit scena și succesul o viață întreagă, a transmis un mesaj plin de emoție și sensibilitate.

„Cu o durere profundă și o tristețe de neimaginat anunțăm trecerea în neființă a iubitei mele surori gemene, Jools. A trăit cu curaj, timp de 22 de ani, cu cancer de sân. Acum este, în sfârșit, liberă să călărească pe Pegasus, calul ei înaripat, și să strângă din nou oile alături de tatăl nostru, Peter, și de toți câinii ei prețioși”, a mărturisit sfâșiată de durere Dame Lynda.

La rândul său, fratele artistei, Bruce Topp, a ținut să sublinieze legătura specială pe care a avut-o cu sora sa și recunoștința pentru anii petrecuți împreună.

„Jools a împărtășit cu mine toată bucuria, dragostea și momentele speciale de care are nevoie un frate. O voi păstra în inima mea pentru totdeauna”, a adăugat Bruce Topp.

O carieră de excepție construită pe umor liber și mesaje sociale puternice

Jools Topp nu a fost doar o simplă interpretă de muzică country sau o comediantă talentată, ci o adevărată activistă care și-a folosit faima pentru a schimba mentalități. Alături de sora sa, a rupt barierele divertismentului clasic, refuzând cu desăvârșire să joace după un scenariu prestabilit, bazându-se exclusiv pe o conexiune directă, vie și autentică cu publicul din sălile de spectacol.

„Dacă ne-ai fi dat un scenariu, am fi fost îngrozite, pentru că asta nu ne-ar fi oferit libertatea de a reacționa și de a ne juca cu publicul nostru, de a merge în anumite locuri și de a face lucruri”, povestea chiar Jools în cadrul unui documentar dedicat vieții lor, explicând de ce improvizarea era cheia magiei de pe scenă.

Prin intermediul unora dintre cele mai iubite personaje ale sale, precum energica și amuzanta „Camp Leader”, Jools a reușit să cucerească inimile oamenilor simpli, promovând în același timp mesaje puternice împotriva rasismului, sexismului și homofobiei în perioade extrem de tulburi. Muzica și umorul au fost armele ei în demonstrațiile de stradă pentru drepturi egale și reforme sociale.

„Asta i-a adus pe oameni împreună, i-a făcut să simtă că fac parte dintr-o cauză”, spunea ea despre spectacolele organizate în cadrul marilor mitinguri sociale.

Lecția de demnitate în fața morții: „Am avut o viață fermecătoare și frumoasă”

Asumarea și onestitatea au fost valorile de căpătâi ale artistei, fiind printre primele vedete din Noua Zeelandă care s-au afișat public ca fiind lesbiene, într-o perioadă în care acest lucru era un subiect tabu în lumina reflectoarelor. Curajul ei a deschis drumuri, iar publicul a răsplătit-o cu o loialitate uriașă.

„A fost pură onestitate legată de cine eram. Iar dacă nu-ți plăcea, nu trebuia să vii să vezi spectacolul. Dar Noua Zeelandă a venit alături de noi”, își amintea Jools cu mândrie.

În ciuda tratamentelor grele și a revenirii agresive a bolii în anul 2021, Jools a refuzat să își trăiască ultimele clipe în frică sau regrete. A ales să se concentreze pe lucrurile care îi aduceau fericire, cum ar fi echitația și timpul petrecut în natură, oferind tuturor o lecție incredibilă despre acceptare și demnitate în fața sfârșitului inevitabil.

„Am avut o viață fermecătoare și frumoasă – și sperăm că am schimbat viețile oamenilor de-a lungul drumului nostru. Iar asta este important pentru noi. Este ceea ce ne-a învățat mama, este ceea ce mama a sădit în noi”, au fost cuvintele pline de înțelepciune transmise de artistă, o concluzie luminoasă a unei vieți trăite din plin în slujba oamenilor.

