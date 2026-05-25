Elena Băsescu, apariție rară în public. Fata cea mică a lui Traian Băsescu e schimbată total! Cum a fost surprinsă de paparazzi în haine sport

Elena Băsescu (46 de ani) a ales un stil de viață extrem de retras în ultimii ani, distanțându-se definitiv de prima linie a politicii românești și de atenția constantă a presei de scandal. Fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu a preferat să schimbe discursurile de la tribuna Parlamentului European cu o rutină cotidiană axată pe liniște și pe creșterea celor trei copii ai săi. Cu toate acestea, interesul publicului pentru evoluția ei rămâne crescut, fapt demonstrat de cele mai recente imagini apărute în spațiul public.

Fosta politiciană a fost surprinsă recent de fotoreporteri în timpul unei activități banale, dar esențiale pentru orice părinte: drumul de dimineață către școala copiilor. Într-o ipostază care contrastează puternic cu aparițiile elegante de altădată, când purta ținute semnate de mari creatori de modă, aceasta s-a afișat într-o vestimentație complet sport, compusă din colanți și un hanorac lejer, purtând însemnele unui club de echitație.

Prioritățile s-au schimbat: Mamă cu normă întreagă și pasionată de echitație

Retragerea din viața publică a însemnat pentru fiica fostului șef al statului o reconfigurare totală a priorităților. În prezent, ea își dedică tot timpul celor trei copii: Sofia Anais și Traian, proveniți din căsnicia cu Bogdan Ionescu, și micuța Anastasia, din relația cu Cătălin Gheorghe. Rutina ei zilnică reflectă o viață de familie bine organizată, în care activitățile celor mici sunt pe primul loc.

În imaginile surprinse de paparazzi Cancan, Elena Băsescu a fost văzută la volanul aceluiași autoturism marca BMW pe care fanii l-au putut observa încă din perioada pandemiei, semn că preferă stabilitatea și utilitatea în detrimentul opulenței. După ce a oprit în fața unității de învățământ, ea a coborât pentru a-și ajuta copiii, a lăsat ghiozdanele în grija bonei și s-a asigurat personal că cei mici au intrat în siguranță pe porțile liceului, înainte de a-și continua programul personal.

Hanoracul purtat de fosta europarlamentară amintește însă de o pasiune mai veche care i-a marcat viața. Echitația a rămas una dintre activitățile sale preferate, în ciuda faptului că, în trecut, acest sport i-a adus și momente extrem de dificile. Ea a suferit un accident ecvestru sever, o căzătură gravă de pe cal trimițând-o direct pe patul de spital, însă acest episod nu a făcut-o să renunțe definitiv la legătura cu lumea hipică.

Declarațiile din trecut care explică stilul de viață de astăzi

Deși în prezent refuză să mai ofere declarații presei și evită evenimentele mondene, filosofia de viață actuală a Elenei Băsescu a fost anticipată chiar de ea în perioada în care încă cocheta cu viața publică. Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, ea sublinia cât de mult s-au schimbat percepțiile sale despre fericire și împlinire odată cu apariția copiilor.

„Pentru mine, succesul nu se mai măsoară în funcții publice sau în aplauzele de la congrese. Cea mai maior realizare a vieții mele sunt copiii mei și faptul că reușesc să fiu o mamă prezentă în fiecare moment important al creșterii lor. Tot ce fac acum fac pentru ca ei să aibă o copilărie normală, liniștită și fericită, departe de zgomotul politicii”, mărturisea Elena Băsescu.

De asemenea, în ciuda separărilor prin care a trecut pe plan personal, ea a explicat întotdeauna că interesul major rămâne armonia din familie și educația celor mici.

„Am reușit să păstrez o relație civilizată și de respect cu tații copiilor mei, pentru că prioritatea noastră comună a fost și va rămâne echilibrul emoțional al micuților. Ei au nevoie de ambii părinți și de stabilitate”, declara fosta politiciană după divorțul de Bogdan Ionescu.

Această apariție recentă demonstrează că, departe de tumultul scenei politice de la București, Elena Băsescu și-a găsit liniștea într-o rutină simplă, alegendo statutul de părinte dedicat în detrimentul reflectoarelor care au consacrat-o.

Foto – Facebook

