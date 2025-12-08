Cum a apărut Elena Băsescu la aniversarea nunții de aur a părinților ei. Fotografiile cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat

Elena Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a bifat o apariție publică neobișnuită pe 6 decembrie, cu ocazia aniversării de 50 de ani de căsnicie a părinților săi. Evenimentul a avut loc chiar de Sfântul Nicolae și a fost marcat prin reînnoirea jurămintelor la biserică, într-un cadru intim, alături de familie.

Elena Băsescu, apariție rară la aniversarea părinților săi

În ultimii ani, Elena Băsescu a ales să se retragă din viața publică, dedicându-se creșterii celor trei copii. Fosta europarlamentară și deputată a preferat discreția, apărând foarte rar în spațiul mediatic. Fotografia surprinsă la aniversarea părinților săi a atras atenția prin schimbarea vizibilă a aspectului său față de perioada în care activa în politică.

Ceremonia de reînnoire a jurămintelor a fost un prilej de reuniune pentru întreaga familie. Traian și Maria Băsescu au marcat jumătate de secol de căsnicie, iar fiicele lor, Elena și Ioana, au fost prezente alături de soți și copii. Ioana Băsescu a venit împreună cu soțul ei, avocatul Radu Pricop, întregind atmosfera de sărbătoare.

Pentru eveniment, Elena Băsescu a optat pentru o ținută sobră, alcătuită din pantaloni, bluză, sacou și pantofi negri. Machiajul discret și coafura lejeră au completat imaginea sa actuală, diferită de aparițiile elegante din trecut. Alături de ea au fost și cei trei copii: Sofia, în vârstă de 12 ani, Traian Jr., de 10 ani, și Anastasia, de 7 ani. Vezi în GALERIA FOTO imagini de la eveniment .

Cum a început povestea de dragoste dintre Traian și Maria Băsescu

Traian Băsescu și Maria, un cuplu cu o poveste de dragoste ce se întinde pe mai bine de jumătate de secol, rămân un exemplu de stabilitate și discreție în viața publică românească. Cei doi s-au întâlnit la Constanța, într-un moment pe care fostul președinte l-a descris drept „dragoste la prima vedere”. Pe atunci, Traian era un tânăr ofițer de marină, iar Maria lucra ca recepționeră la un hotel, frumusețea și eleganța ei impresionându-l imediat.

În 1975 s-au căsătorit și au întemeiat o familie, având împreună două fiice, Elena și Ioana. De-a lungul anilor, Maria Băsescu a rămas o prezență constantă, dar discretă, alături de soțul ei. L-a susținut în toate etapele carierei politice, de la funcția de ministru al Transporturilor, la mandatul de primar al Capitalei și, mai apoi, la cei zece ani în care a fost președintele României.

În ciuda presiunilor politice și mediatice, relația lor a rămas puternică. Maria a fost percepută de opinia publică drept „femeia din umbra bărbatului influent”, o parteneră loială și echilibrată, care a preferat să evite lumina reflectoarelor, dar care a fost mereu prezentă în momentele esențiale din viața familiei.

