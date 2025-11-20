Ce părere are Traian Băsescu despre candidații la Primăria Capitalei: „Bucureștenii au pe cine alege”

Traian Băsescu a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei aduc în prim-plan trei candidați cu șanse: Cătălin Drulă, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Fostul președinte a subliniat că bucureștenii au opțiuni, dar alegerea greșită va fi responsabilitatea lor.

Traian Băsescu, despre candidații la Primăria Capitalei

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat recent alegerile pentru Primăria Capitalei, identificând trei candidați cu șanse reale: Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). Într-un interviu acordat la Digi 24, Băsescu a subliniat că bucureștenii au opțiuni solide și a avertizat că, dacă vor face alegeri greșite, responsabilitatea le aparține.

Băsescu a menționat că Teodorovici, fost ministru de Finanțe din partea PSD, ar putea intra în cursă și ar putea afecta voturile lui Băluță.

„Intră, înțeleg, zilele astea și Teodorovici. S-ar putea să-i ciuntească ceva din voturile lui Băluță, că Teodorovici a fost ministru de Finanțe din partea PSD. S-ar putea să-i ciupească ceva. Este un rând de alegeri în care bucureștenii au pe cine alege. Deci dacă vor alege prost, e problema lor, dar au doi primari de sectoare care sunt rodați, au un fost ministru al Transporturilor, pe Drulă, care și el e rodat în administrație. Nu mai vorbim că au și foști ziariști”, a afirmat fostul președinte la postul de televiziune.

Fostul președinte, despre Anca Alexandrescu

În privința candidatei AUR, Anca Alexandrescu, Băsescu a fost extrem de critic, considerând candidatura acesteia lipsită de credibilitate.

„Nu pot să o iau. Deci să vii să-mi spui și să păcălești o țară întreagă, de câțiva ani, că tu aduci schimbarea când tu ai stat și ai mâncat din mâna lui Năstase, pe urmă din mâna lui Dragnea, pe urmă din mâna lui Ponta, pe urmă din mâna lui Oprescu, deci ai mâncat. Nu mai vorbim că te-a trimis Ponta și la KazMunay Gas să iei bani după ce a făcut trocul cu datoria către statul român de 600 de milioane și să vii acum după ce ai stat în atmosfera lor, ca să nu spun altfel, atâția ani și acum vii să-mi spui că ești omul nou care vrea să ne schimbe pe noi, bolșevicii ca Băsescu… Eu m-am schimbat singur, sunt la pensie. Dar e ridicolă doamna, nu-și dă seama”, a explicat Traian Băsescu.

În ceea ce privește decizia fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu de a nu o susține pe Anca Alexandrescu, Traian Băsescu a avut o poziție tranșantă.

Deși nu este de acord cu Georgescu, fostul președinte i-a recunoscut inteligența: „Eu sunt un adversar al lui Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că îl consider prost. Ăștia l-au considerat prost că îl folosesc ca să se cațăre, folosesc numele lui pentru că el este cel care aduce voturi în așa zisul curent suveranist și dă și substanță prin poveștile nerealiste pe care le spune despre cum trebuie gestionată țara, dar ei au fost niște pigmei care l-au folosit, l-au cultivat în speranța că vin voturile lui, la ei, la nevoie. Uite că nu vin voturile lui, la ei, la nevoie și veți vedea, suveranismul în București va fi consistent lovit”.

Fostul președinte a tras concluzia că suveranismul va pierde teren în București, iar alegerile pentru Primăria Capitalei reprezintă o oportunitate pentru bucureșteni să aleagă lideri competenți. Totuși, Băsescu a avertizat că dacă deciziile vor fi greșite, vina aparține alegătorilor.

