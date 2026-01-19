Ce pensie are Traian Băsescu, după 44 de ani de muncă. Suma este impresionantă: „Nu mi se pare că am o pensie prea mare”

Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie primește de la statul român, după ce s-a aflat în câmpul muncii timp de 44 de ani. Deși suma este impresionantă, fostul președinte consideră că nu este „atât de mare”.

Ce pensie are Traian Băsescu

Traian Băsescu a fost președintele României timp de 10 ani, în perioada 2004-2014. Acum în vârstă de 74 de ani, fostul șef al statului are o pensie consistentă, însă spune că suma nu I se pare prea mare.

Într-un interviu pentru Digi 24, Băsescu a declarat că are o pensie de 11.000 de lei, subliniind faptul că inițial, s-a retras în noiembrie 2014 cu o pensie de doar 2.950 de lei, sumă pe care o consideră ridicol de mică.

„11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a precizat că suma s-a mărit după ce s-a aplicat noua lege a pensiilor.

„Între timp au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. Ceva este în regulă, asemenea transfer de resurse către zona pensiilor”, a mai spus fostul președinte.

Fostul președinte consideră că suma nu este mare

Deși suma de 11.000 de lei este, pentru mulți români, un vis greu de atins, fostul președinte consideră că pensia ar trebui să reflecte mai bine munca depusă de-a lungul anilor și responsabilitățile asumate în funcțiile ocupate.

„Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol este că unul care a fost un salariat, care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, preşedinte, după 44 de ani de serviciu iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a mai spus Traian Băsescu.

Băsescu, care astăzi are 74 de ani, și-a dedicat 44 de ani din viață carierei profesionale, de la comandant de navă la primar general al Capitalei și, în cele din urmă, președintele României.

