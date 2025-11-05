Traian Băsescu, imagine rară alături de nepoți la împlinirea vârstei de 74 de ani. Cum a fost fotografiat fostul președinte al României

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a împlinit pe 4 noiembrie 74 de ani, marcând momentul într-un cadru intim, alături de cei dragi. Departe de agitația vieții politice, aniversarea sa a fost celebrată în sânul familiei, iar o fotografie distribuită de fiica sa, Elena Băsescu, a surprins un moment de tandrețe care a emoționat publicul.

Cum a fost surprins Traian Băsescu în preajma nepoților

În centrul fotografiei postate în secțiunea de Insta Stories se află Traian Băsescu, îmbrățișat cu căldură de cei trei nepoți ai săi: Traian jr, Sofia și Anastasia. Zâmbetele copiilor și gesturile lor afectuoase transmit o atmosferă de bucurie sinceră, iar expresia fostului președinte reflectă emoția unei zile speciale. În plan secund, Maria Băsescu, soția sa, privește cu drag momentul, completând tabloul unei reuniuni de familie pline de căldură.

Elena Băsescu a însoțit imaginea cu un mesaj simplu, dar plin de semnificație: „La mulți ani, tata! Mulțumesc!”, urmat de simbolul infinitului, semn al unei iubiri fără margini.

O apariție rară, departe de scena publică

Deși Traian Băsescu rămâne o figură marcantă în istoria recentă a României, aparițiile sale publice au devenit tot mai rare în ultimii ani. Fostul președinte, care a condus România timp de două mandate între 2004 și 2014, continuă să fie o prezență respectată în spațiul public, chiar dacă activitatea sa politică s-a diminuat. Aniversarea de 74 de ani și imaginea alături de nepoți reamintesc publicului că, dincolo de funcțiile oficiale, Traian Băsescu este un om de familie, care se bucură de momentele simple și autentice alături de cei apropiați.

Citeşte şi: Elena Băsescu, surprinsă în timp ce cumpăra haine dintr-un hipermarket. Cum a fost fotografiată

Citeşte şi: Traian Băsescu a suferit o intervenție chirurgicală pe cord, la Paris. Cum se simte fostul președinte

Citeşte şi: Ce relaţie a existat, cu adevărat, între Elena Udrea şi Traian Băsescu: „Asta a fost tot”. A primit porecla „blonda de la Cotroceni”

Traian și Maria Băsescu, o poveste de dragoste de peste 50 de ani

Povestea de dragoste dintre Traian Băsescu și soția sa, Maria, este una dintre cele mai longevive și discrete din viața publică românească. Cei doi s-au cunoscut la Constanța, pe vremea când Traian era un tânăr ofițer de marină, iar Maria lucra ca recepționeră la un hotel. Întâlnirea lor a fost descrisă de fostul președinte ca un moment de „dragoste la prima vedere”, în care frumusețea și finețea Mariei l-au impresionat profund.

S-au căsătorit în 1975 și au împreună două fiice, Elena și Ioana. De-a lungul deceniilor, Maria Băsescu a fost o prezență constantă, dar discretă, în viața publică, susținându-l pe soțul ei în toate etapele carierei politice — de la ministru al Transporturilor, la primar al Capitalei și, ulterior, președinte al României timp de zece ani.

În ciuda provocărilor politice și mediatice, relația lor a rămas solidă, Maria fiind percepută de public drept „femeia din umbra bărbatului influent”, o parteneră loială și echilibrată, care a preferat să stea departe de luminile reflectoarelor, dar care a fost mereu prezentă în momentele importante din viața familiei sale.

Foto – Instagram / Hepta

Urmărește-ne pe Google News