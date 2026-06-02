Traian Băsescu cere un premier PNL: „Singura soluție credibilă și utilă”. Reacția lui Ciprian Ciucu

Tergiversarea crizei politice actuale din România a stârnit o reacție dură din partea fostului președinte Traian Băsescu. Într-o analiză tăioasă a negocierilor de pe scena politică, acesta avertizează că jocurile de culise și orgoliile partidelor pun în pericol stabilitatea națională, mai ales în contextul în care șeful armatei este pus sub urmărire penală.

Traian Băsescu cere premier PNL

Traian Băsescu critică aspru atitudinea partidelor parlamentare, acuzându-le că prioritizează mizele proprii în detrimentul cetățenilor, într-un moment extrem de vulnerabil pentru România.

„Nu merge cu „premier surogat”! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală”, a afirmat fostul președinte pe Facebook.

Acesta a adăugat că, „din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză”.

De asemenea, Traian Băsescu a trimis un mesaj direct către partenerii de coaliție: „Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin ‘linii roşii’ şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză”.

Ce soluții propune fostul președinte

În opinia fostului președinte, depășirea blocajului nu se poate face prin experimente politice, ci prin respectarea acordurilor deja existente sau prin asumarea puterii de către celălalt mare partid.

„Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu”, afirmă Traian Băsescu.

Scenariul apocalipsei economice

Traian Băsescu respinge categoric ideea unui premier tehnocrat sau independent politic, susținut direct de la Cotroceni, avertizând că formula unui „guvern al meu” va submina inclusiv autoritatea instituției prezidențiale.

În ceea ce privește posibilitatea unui guvern tehnocrat, fostul șef al statului susține că „ideea unui ‘guvern al meu’, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare.”

„Dacă ‘guvernul meu’ va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un ‘premier surogat’ dar şi cu un preşedinte care devine ‘preşedinte surogat’”, a subliniat Traian Băsescu.

Fostul președinte a încheiat într-un ton sumbru, anticipând efecte economice dezastruoase în cazul în care se va apela la o astfel de soluție de compromis: „Iar după un timp, noi toţi vom afla că ‘tandemul surogat’ a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit tva-ul, a mărit datoria ţării şi că nu poate face nimic. Asta e!”.

Reacția lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a reacționat rapid la postarea lui Traian Băsescu, susținând că PNL nu va mai colabora niciodată cu PSD, după ce social-democrații au dărâmat Guvernul Bolojan.

„Partidul Naţional Liberal si-a asumat odată guvernarea! A făcut-o ca recunoaștere a greșelilor din trecutul foarte recent. Și, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD a făcut ceea ce era corect să facă! PSD a fost laș și nu și-a asumat. Apoi a fost ticălos și a dărâmat o guvernare corectă pentru români, când s-a ajuns la privilegii. Trebuie să înțelegeți două lucruri: (1) Nu mai există „Partidele Alianței” pentru că nu mai există o „alianță”. A fost distrusă de PSD, când au încălcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. NU MAI AVEM UN PROTOCOL! Și nu PNL l-a distrus! E simplu: noi nu mai asumăm nimic cu PSD pentru că nu avem încredere în PSD și nu vrem să mai fim complici, în stilul la privilegii, populisme și devalizarea sistemului de energie. Cineva, pe vremuri, vorbea de băieții deștepți…”, a scris primarul general al Capitalei.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu consideră că Nicușor Dan nu dorește să numească un premier PSD întrucât nu dorește să îi expună într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic pentru România.

„În rest sunt de acord cu dumneavostră: De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”, a comentat primarul Capitalei.

