Mitropolitul Basarabiei, în centrul unui scandal sexual. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru

Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, s-a retras din funcție pe 27 mai 2026, după ce a fost implicat într-un scandal sexual. Imagini compromițătoare cu acesta au fost publicate online, iar Patriarhia Română a numit un locțiitor temporar.

Mitropolitul Basarabiei, în centrul unui scandal sexual

Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, a demisionat din funcție după mai bine de trei decenii de slujire, în urma apariției unor imagini compromițătoare. Înregistrările îl arată pe ierarh în ipostaze intime alături de un alt bărbat, generând un val de controverse.

La 80 de ani, Înaltpreasfințitul Petru a decis să se retragă din funcția de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei. Potrivit unui comunicat oficial emis de Patriarhia Română, cererea de retragere a fost depusă pe 27 mai 2026, iar motivația invocată a fost legată de vârstă, starea de sănătate și binele Bisericii.

„În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3-4 iunie 2026”, a subliniat Patriarhia Română într-o declarație.

Trecutul controversat al IPS Petru

Clipul video în care Mitropolitul Petru al Basarabiei din subordinea Patriarhiei Române întreținea relații intime cu un alt bărbat a apărut pe strictsecret.com.

Deși incidentul recent a stârnit indignare în rândul credincioșilor, conform TVRinfo, zvonuri despre comportamente neortodoxe ale Mitropolitului Petru circulau de mai bine de două decenii.

Înaltpreasfințitul a fost ales în funcția de Mitropolit al Basarabiei pe 3 octombrie 1995 și a fost confirmat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 24 octombrie 1995. Cu toate acestea, evenimentele recente au adus în prim-plan o altă latură a personalității sale.

Deși imaginile controversate au fost publicate pe o platformă online pe 27 mai 2026, Patriarhia Română a evitat să comenteze direct situația. În schimb, a anunțat că Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va prelua temporar atribuțiile de Mitropolit al Basarabiei până la numirea unui succesor conform statutului bisericesc.

Alte scandaluri din Biserica Ortodoxă

Acest episod vine după un alt caz de mare amploare care a zguduit Biserica Ortodoxă. Episcopul de Huși, Corneliu Onilă, a fost condamnat definitiv în aprilie 2025 la opt ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată asupra unor elevi de seminar.

„E legitimă întrebarea pe care trebuie să o punem în mod insistent actualului Patriarh care a fost și Mitropolit al Moldovei și tuturor care, într-o formă sau alta, au fost informați. Pentru că nu poți să te faci că nu există dacă nu sunt dovezi sau scandaluri. Faptul că noi mergem pe logica hoțului neprins și îl luăm de cinstit este foarte păguboasă, pentru că întărim suspiciunea. Suspiciunea că toți sunt hoți, că toți sunt homosexuali, suspiciunea că toți fac ceva care nu este conform Evangheliei, până la urma urmei”, a afirmat teologul Radu Preda.

