Ce salarii vor avea preoții din 2027, după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării

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Salariile preoților sunt pe cale să se schimbe semnificativ odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării unitare, programată pentru 1 ianuarie 2027. Reforma, parte a angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va aduce modificări importante în modul de calcul al veniturilor clericale.

Ce salarii vor avea preoții din 2027

Noua grilă de salarizare prevede o valoare de referință de 4.100 de lei brut pentru sistemul public, iar coeficienții de calcul pentru personalul clerical variază între 1,42 și 1,60. Acestea vor fi ajustate în funcție de nivelul studiilor, vechimea și gradul profesional, notează Libertatea.

Pentru preoții debutanți cu studii medii, salariul de bază va începe de la 5.822 de lei brut lunar. Cei definitivi din aceeași categorie vor câștiga 5.986 de lei brut, iar preoții cu gradul I vor ajunge la 6.068 de lei brut.

În cazul preoților cu studii superioare, veniturile sunt mai mari: debutanții vor primi 6.068 de lei brut, iar cei cu gradul I vor câștiga până la 6.560 de lei brut.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din această categorie ajunge la 740 de lei brut, potrivit estimărilor oficiale. Acesta este doar punctul de plecare pentru veniturile clericale, deoarece salariul de bază nu reflectă întotdeauna câștigurile totale ale preoților.

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Veniturile suplimentare ale preoților

Pe lângă salariul de bază, preoții pot câștiga sume suplimentare din activitățile desfășurate în cadrul parohiilor. Contribuțiile și donațiile credincioșilor, serviciile religioase oficiate sau alte acțiuni comunitare pot crește substanțial veniturile lunare, în funcție de specificul și dimensiunea parohiei. Aceste surse de venit sunt reglementate de legislația în vigoare.

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Noua lege a salarizării unitare are o miză majoră. Adoptarea sa până la 31 august 2026 este esențială pentru accesarea fondurilor europene prin PNRR. O întârziere în implementarea acestei reforme ar putea costa România aproximativ 770 de milioane de euro, conform estimărilor oficiale.

Această lege nu este doar o ajustare a modului de remunerare în sectorul public, ci și un pas vital pentru îndeplinirea angajamentelor față de instituțiile europene. Cu mai puțin de trei luni până la termenul limită, autoritățile sunt sub presiune să finalizeze acest act normativ care promite să transforme sistemul salarial din România.

Sursă foto: Shutterstock

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