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Cristian Pomohaci, fost preot și cântăreț, este în arest preventiv după ce poliția a găsit substanțe interzise în casa lui. Denunțătorul său susține că drogurile erau destinate altor persoane, nu consumului personal.

Ce ar fi făcut Cristian Pomohaci cu drogurile găsite în casă

Cristian Pomohaci, fostul preot aflat în centrul unui scandal de proporții, este din nou sub lumina reflectoarelor. În urma perchezițiilor efectuate de poliție, în locuința acestuia au fost descoperite substanțe interzise. Dezvăluirile recente ale lui Silviu Roman, denunțătorul său, adaugă un nou strat de mister acestui caz controversat.

Silviu Roman, unul dintre bărbații care l-a acuzat inițial de avansuri sexuale și comportament nepotrivit, susține că substanțele găsite în casa lui Pomohaci nu ar fi fost destinate fostului preot, ci unor tineri care îl vizitau frecvent.

„Eu nu îi țin partea lui Pomohaci. Drogurile care au fost găsite nu erau pentru el, erau pentru băieții care veneau la el. (…) El are drogurile acestea, dar nu pentru el, că nu consumă. Bag mâna în foc pentru el. El le ia pentru cineva”, a declarat Silviu Roman.

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Contextul arestului și investigația în desfășurare

În prezent, Cristian Pomohaci se află în arest preventiv, fiind bănuit de multiple infracțiuni. Deși a contestat măsura, instanța a respins cererea, prelungindu-i detenția cu încă 30 de zile. În timp ce ancheta continuă, fostul preot beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție.

În apartamentele sale, anchetatorii au descoperit substanța interzise, precum și 1.8 milioane euro în diferite valute.

Fostul preot este cercetat pentru abuzuri sexuale asupra minorilor, precum și pentru deținere de droguri.

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Mărturia denunțătorului lui Cristian Pomohaci

Silviu Roman, care inițial a lucrat ca cioban, a povestit despre experiențele sale personale, care l-au determinat să facă denunțul.

Potrivit acestuia, Cristian Pomohaci i-ar fi făcut avansuri sexuale și ar fi avut un comportament nepotrivit.

„Am fost la masă, am zis rugăciunea cu toții, ca la orice mănăstire. Preotul te pune la masă și cu toții spunem Tatăl Nostru. Până la urmă îl văd pe părinte că duce mâna la gură, ținea pumnul așa (n.r. strâns), l-a dus la gură și a pus limba în obraz. M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori. El tot insista, a scos limba cu totul afară. Prin curte când mă vedea, venea cu crucea să mă pupe pe gură”, a declarat Silviu Roman pentru Spynews.

Sursă foto: Hepta

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