Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, au trei copii, doi băieți și o fată, care preferă discreția, deși tatăl lor este unul dintre cei mai cunoscuți români. Iată cu ce se ocupă fiecare.

Cum arată și cu ce se ocupă cei trei copii ai lui Leonard Doroftei

Leonard și Monica Doroftei au trei copii împreună, pe Adrian, Alexandru și Vanessa, care au părăsit cuibul acum ceva timp.

Adrian Doroftei activează în activează în restructurarea și redresarea companiilor, Alexandru Doroftei a urmat Facultatea de Fizică la Măgurele, iar Vanessa Doroftei încă este studentă la Drept în România, mai exact la Universitatea Nicolae Titulescu din București.

„Am copii cuminți, mulțumesc lui Dumnezeu! Nu mai sunt niște copii, sunt mari, deci nu pot să le mai spun eu ce să facă“, spunea fostul campion mondial WBA în septembrie 2024, pentru Cancan.ro.

Din partea fiului cel mic, soții Doroftei au și un nepoțel, născut chiar de ziua fostului pugilist. Alexandru s-a căsătorit cu soția lui, Maria, în ianuarie 2025, înainte ca fiul lor să se nască.

„A fost un moment emoționant, dar am fost noi, familia lui, și l-am încurajat să fie puternic, să fie mândru că e puternic și să meargă înainte, să-și iubească familia, dar nici nu îmi fac griji în privința asta pentru că ce a văzut în casă, o să facă și el”, a declarat Leonard Doroftei la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Deși tatăl lor este unul dintre cei mai cunoscuți români, Adrian, Alexandru și Vanessa preferă discreția. Cei trei au o prezență online rezervată, Vanessa are doar 10 postări, iar Adrian doar 15, în timp ce Alexandru are 29 de postări, dar are profilul privat.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News