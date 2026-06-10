Curtea de Apel Târgu Mureș, decizie în cazul lui Cristian Pomohaci. Ce se întâmplă cu fostul preot care a cerut să fie judecat în libertate

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Curtea de Apel Târgu Mureș a respins contestația fostului preot Cristian Pomohaci, menținând arestul preventiv pentru acuzații de trafic de droguri de mare risc. Descoperirile includ droguri și aproape două milioane de euro.

Curtea de Apel a respins solicitarea lui Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci, fost preot și figură publică controversată, rămâne în arest preventiv în urma deciziei definitive luate de Curtea de Apel Târgu Mureș. Cererea sa de eliberare, depusă în dosarul de trafic de droguri de mare risc, a fost respinsă miercuri, 10 iunie 2026.

Acesta este doar unul dintre dosarele care îl vizează, fiind cercetat și pentru acuzații grave de viol și agresiune sexuală asupra unui minor.

Magistrații Curții de Apel Târgu Mureș au decis să mențină măsura arestării preventive emisă anterior de Tribunalul Mureș.

În hotărârea instanței, se precizează: „În baza art. 4251 alin. 7 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul PCD (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 45/DL din data de 05 iunie 2026, pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş în dosarul nr. 2285/102/2026. Menţine încheierea atacată. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă inculpatul-contestator la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză. Definitivă”.

Astfel, Pomohaci va rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile.

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Descoperiri șocante în timpul perchezițiilor

Investigațiile sunt coordonate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, în colaborare cu procurorii DIICOT. În timpul perchezițiilor efectuate la locuința fostului preot din Târgu Mureș, anchetatorii au descoperit droguri de mare risc, inclusiv substanțe cristaline de tip 3 CMC, dar și alte probe incriminatoare.

Mai mult decât atât, în locuință au fost identificate sume impresionante de bani, totalizând aproape două milioane de euro în mai multe valute.

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„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între 2024 şi 2026, persoana cercetată (arestată preventiv într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală şi viol săvârşit asupra unui minor) ar fi procurat, deţinut şi pus la dispoziţia mai multor persoane, pentru consum, diferite cantităţi de drog de mare risc, sub formă de substanţe cristaline”, a declarat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş într-un comunicat oficial.

Pe lângă acuzațiile de trafic de droguri, Cristian Pomohaci este implicat și într-un alt caz extrem de grav. Acesta este cercetat pentru viol și agresiune sexuală asupra unui minor, iar pe 5 iunie 2026, Tribunalul Mureș a amânat cu o zi pronunțarea asupra unei alte contestații depuse de fostul preot. Respectiva contestație vizează mandatul de arestare preventivă emis în cadrul acestui dosar.

Sursă foto: Hepta

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