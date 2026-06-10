Eugen Tomac, pregătit să facă un compromis după discuțiile cu partidele: „Îmi doresc să deblocăm această situaţie tensionată”

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Eugen Tomac a vorba despre faptul că este pregătit să facă un compromis în privința unei variante de guvern care să fie susținut și să aibă majorat în Parlament, pentru ca țara să aibă parte de stabilitate. Ce a declarat după discuțiile cu partidele.

Eugen Tomac, concluzii după negocierile cu partidele politice

Eugen Tomac, premierul desemnat, a discutat cu toate formațiunile politice și cu minoritățile și neafiliații, pentru a obține votul de încredere în Parlament.

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El a spus că a avut discuții bune cu grupul minorităților naționale, cu care a discutat astăzi. Tomac a mai spus că va discuta oricât va fi necesar pentru că își dorește să deblocheze situația tensionată în care se află țara.

„Aşa cum am promis ieri, am revenit astăzi, am avut o discuţie foarte bună la grupul minorităţilor naţionale, înţeleg foarte bine aşteptările pe care le au. Mă bucur că deputaţii şi senatorii români conştientizează tot mai mult gravitatea situaţiei în care se află ţara. De aceea le-am prezentat şi lista de miniştri pe care îi propun.

Voi continua şi astăzi şi mâine şi în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situaţie tensionată şi extrem de complicată în care se află ţara”, a spus premierul desemnat, după o nouă discuţie cu parlamentarii de la minorităţile naţionale.

El a vorbit despre un compromis pe care este dispus să îl facă pentru stabilitatea politică a țării.

„Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate şi o perspectivă clară în ceea ce priveşte viitorul imediat”, a mai spus premierul desemnat, potrivit News.ro.

Ce așteptări are de la noul Guvern

Eugen Tomac a spus că vrea ca noul Executiv să fie format din specialiști și a spus că unde există nemulțumiri, poate să discute punctual.

„Acolo unde există neclarităţi, nemulţumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele şi putem propune alte persoane agreate de toată lumea”, a menţionat el.

El a fost întrebat dacă mai urmează noi runde de negocieri cu liderii partidelor politice.

„Eu discut cu lideri politici în fiecare zi şi evident că prin acest mesaj pe care îl transmit îi asigur pe toţi liderii politici de toată buna-credinţă şi de disponibilitatea de a discuta în fiecare zi. (..)

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Sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depăşim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline, pentru a continua să gestionăm urgenţele pe care le are această ţară”, a explicat Eugen Tomac.

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