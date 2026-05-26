Cine este Eugen Tomac, cel pe care președintele l-ar putea desemna premier. Ce legătură are cu Traian Băsescu și Nicușor Dan

Eugen Tomac, consilier prezidențial și președinte PMP, ar putea fi desemnat premier de Nicușor Dan pentru a soluționa criza guvernamentală din România. Pe lista șefului statului s-ar mai afla câteva nume importante din politica românească, dar președintele PMP ar avea cele mai mari șanse să primească această funcție.

Cine este Eugen Tomac

Numele lui Eugen Tomac este tot mai des vehiculat în contextul actualei crize politice și guvernamentale, apărute după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Președintele Nicușor Dan l-ar putea desemna pe Tomac drept viitor premier, o alegere care ar putea aduce o nouă dinamică pe scena politică. Desemnarea ar putea fi anunțată chiar săptămâna aceasta, în timp ce se discută și alte nume pentru această poziție.

În vârstă de 44 de ani, Eugen Tomac este un lider cu o carieră de peste două decenii în politică, cunoscut pentru implicarea sa în problemele românilor din diaspora și relațiile cu Republica Moldova.

Președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP) și europarlamentar din 2019, acesta a fost un susținător vocal al inițiativelor prezidențiale ale lui Nicușor Dan, inclusiv în campania electorală din 2024.

Originar din satul Babele, raionul Ismail, pe teritoriul actual al Ucrainei, Eugen Tomac s-a născut pe 28 iunie 1981 într-o familie de români basarabeni. A venit în România la începutul anilor 2000, urmând cursurile Facultății de Istorie a Universității din București. Cariera sa politică a început în 2006, când a devenit consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, în timpul mandatului lui Traian Băsescu, concentrându-se pe relația cu românii de pretutindeni.

Ce funcții a deținut președintele PMP

De-a lungul anilor, Tomac a deținut funcții-cheie, precum cea de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni între 2009 și 2012. În 2012, a intrat în Parlamentul României, unde a activat până în 2019. Preluând șefia PMP în 2022, el și-a consolidat și mai mult poziția pe scena politică europeană ca europarlamentar.

Relația dintre Eugen Tomac și Nicușor Dan s-a intensificat în 2025, când acesta a fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni. De asemenea, PMP, sub conducerea lui Tomac, a susținut activ proiectele lui Nicușor Dan, atât ca primar al Capitalei, cât și ulterior, în cariera prezidențială.

Pe lângă Eugen Tomac, lista scurtă de candidați la funcția de premier include nume precum Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete, conform surselor politice citate de Digi24.

Legătura dintre Eugen Tomac și Traian Băsescu

La doar 26 de ani, Eugen Tomac devenea consilier al președintelui Traian Băsescu pe probleme legate de românii de pretutindeni.

„Să ajung la Cotroceni, consilier, la 26 de ani a fost unul dintre momentele cele mai importante. Îmi amintesc perfect prima mea zi la Cotroceni. Eram, firește, emoționat. Am învățat foarte mult în cei trei sau patru ani și am muncit la fel de mult pentru proiectele în care cred și astăzi cu aceeași înverșunare”, a spus cel care avea să devină cunoscut drept ”omul lui Băsescu”.

În 2013, după ce Traian Băsescu s-a despărțit de PDL, a luat ființă Fundați Mișcarea Populară, pe fundamentul căruia se va naște apoi Partidul Mișcarea Populară (PMP). Eugen Tomac s-a numărat printre cei care au pus bazele ambelor proiecte, alături de alți susținători ai fostului președinte, ajungând în cele din urmă președinte al PMP.

