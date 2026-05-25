Nicușor Dan urmează să desemneze noul premier. Cine e favoritul președintelui pentru funcția de prim-ministru (surse)

Președintele Nicușor Dan ar putea anunța mâine numele premierului desemnat. Surse politice citate de Digi 24 susțin că un consilier prezidențial este favorit, iar un guvern tehnocrat este luat în calcul.

Nicușor Dan pregătește numirea premierului

Nicușor Dan se pregătește să ia o decizie crucială: desemnarea noului prim-ministru. Conform surselor Digi 24, președintele ia în considerare numirea unui premier independent, iar procesul ar putea fi accelerat, fără o nouă rundă oficială de consultări cu partidele politice. Această abordare ar putea deschide calea către o soluționare rapidă a crizei guvernamentale.

Surse politice dezvăluie că Eugen Tomac, actual consilier prezidențial, este cel mai probabil să fie desemnat. Aceeași sursă sugerează că anunțul ar putea veni chiar în următoarele 24 de ore. Decizia de a evita o nouă serie de consultări formale reflectă dorința președintelui de a elimina întârzierile inutile, mai ales că situația politică nu a suferit schimbări semnificative în ultimele zile.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, este pregătit ca prima propunere de premier să eșueze în Parlament

Un guvern tehnocrat pare, de asemenea, o variantă aflată în discuție. Se vehiculează ideea unui cabinet format din specialiști propuși de partidele din coaliție—PSD, PNL și USR—o soluție care ar putea facilita colaborarea între formațiuni. Totuși, rămâne de văzut dacă o astfel de formulă condusă de Tomac va reuși să adune voturile necesare în Parlament.

O altă ipoteză, susținută de liderul UDMR Kelemen Hunor, este aceea că prima propunere de premier ar putea eșua în Parlament. În acest caz, o a doua nominalizare ar putea crea presiunea necesară pentru a forma majoritatea parlamentară, mai ales în contextul riscului unor alegeri anticipate. Acestea ar putea însemna pierderea mandatelor pentru unii dintre actualii parlamentari, un scenariu pe care mulți ar dori să-l evite.

