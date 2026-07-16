Cristian Tudor Popescu îl atacă dur pe Nicușor Dan: „Este mult mai perfid decât l-am crezut vreodată”

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Cristian Tudor Popescu lansează acuzații dure la adresa președintelui Nicușor Dan. Gazetarul susține că liderul ignoră criza politică și protejează PSD. Ce alte declarații a făcut la B1TV.

Cristian Tudor Popescu îl atacă dur pe Nicușor Dan

nu-l iartă pe pentru tăcerile și deciziile sale controversate. Într-un interviu la B1TV, Cristian Tudor Popescu a lansat acuzații dure la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că „minte” și că este „mult mai perfid” decât l-a crezut vreodată. Declarațiile sale vin într-un moment de criză politică prelungită, în care România nu are un guvern funcțional de peste două luni, după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

„Domnul președinte minte! Nu numai că rimează «minte» cu «președinte», chiar minte! Și a mințit de nu știu câte ori în acest mandat”, a declarat Cristian Tudor Popescu la B1TV, citat de Libertatea. Acesta a enumerat promisiunile nerespectate ale lui Nicușor Dan: „Vreți să ne amintim toate afirmațiile lui, cum va face ordine în justiție, cum pleacă CSM-ul acasă, cum numește săptămâna viitoare șefii de servicii?”.

Gazetarul a criticat și modul în care președintele a gestionat criza politică, mai ales desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, o decizie despre care spune că a fost luată fără consultarea liderilor PNL. „Pe domnul Veștea ni l-a adus domnul acesta, care dă din mâini acolo, ni l-a adus într-o dimineață, de undeva din fundul grădinii. L-a scos și l-a prezentat: el este premierul desemnat că așa vreau eu”, a spus CTP.

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„Este mult mai perfid decât l-am crezut vreodată”

Popescu a comentat și tăcerea prelungită a lui Nicușor Dan în ceea ce privește Partidul Social Democrat. „Într-un an de zile n-a spus un cuvânt critic la adresa PSD sau Grindeanu, dar se consideră mediator al crizei politice. De PSD, nimic de rău. Dar domnul președinte este mediator…”, a punctat jurnalistul.

Mai mult, lipsa de transparență în discuțiile dintre președinte și liderii de partide a fost un alt motiv de revoltă pentru CTP. „De ce domnul Nicușor Dan nu a permis televizarea acestor negocieri, așa-zis negocieri… Să vedem și noi ce se spune! De ce nu s-au televizat? Ce-i acolo? E o instituție privată Cotroceniul, domle, unde discută șefii de partide cu președintele? Noi nu trebuie să știm, poporul, ce discută acolo? Bancuri deocheate? Ce se discută acolo? Despre filme porno? Despre ce? De ce nu s-au dat? Nu se dau…

Știți de ce face asta domnul Nicușor Dan? Pentru că este mult mai perfid decât l-am crezut vreodată. Pentru că face exact ce făcea Viktor Orban și ce face acum Rumen Radev, premierul Bulgariei, și alții de prin Europa. De America nu mai vorbesc…. E vorba de discursul egalizator între agresor și victimă. Asta este tehnica perfidă”, a mai spus Popescu.

În opinia gazetarului, Nicușor Dan ar fi trebuit să ia o poziție fermă împotriva PSD și a politicilor promovate de Sorin Grindeanu. „Domnul Nicușor Dan avea datoria față de politica din România și de noi, de popor, să pună PSD-ul la punct măcar o dată, să stopeze politica asta dementă a PSD-ului sub Grindeanu, care nici măcar PSD-ului nu-i aduce servicii, după cum se vede”, a declarat CTP.

Foto: Facebook

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