De ce s-a opus Gina Matache relației dintre fiica ei mică, Oana Matache, și Radu Siffredi: „A fost șocant”

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Gina Matache, mama Deliei și a Oanei Matache, a vorbit despre tensiunile dintre ea și fiica cea mai mică și despre cât de des își vede cei doi nepoți, copiii Oanei. Interpreta de muzică populară nu a fost de acord cu relația dintre Oana și partenerul ei, Radu Bădilaș, cunoscut drept Radu Siffredi.

De ce s-a opus Gina Matache relației dintre fiica ei mică, Oana Matache, și Radu Siffredi

Gina Matache a vorbit deschis despre neînțelegerile dintre ea și fiica ei, Oana Matache, sora mai mică a Deliei. În podcastul Gabrielei Cristea, Gina a explicat de ce s-a opus inițial relației dintre Oana și partenerul ei, Radu Siffredi, și cum timpul a schimbat totul.

„La un moment dat ai avut un clinci cu Oana, chiar a intervenit și Delia”, a spus Gabriela Cristea în podcastul pe care îl moderează. „Am avut, pentru că eu, mamă îngrijorată, nu știam pe ce căi apucă”, a replicat artista. La început, Gina a privit cu scepticism relația dintre Oana și Radu, pe care nu-l cunoștea și care nu i-a făcut o primă impresie grozavă. „Atunci, da, a fost șocant. Nu știu care a fost resortul care m-a împins să fac chestia asta. În primul rând, pentru că nu știam cine e băiatul. A apărut de nicăieri, m-am speriat un pic”, a adăugat ea.

Cu toate acestea, anii au trecut, iar Gina Matache recunoaște că acum vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. „M-am liniștit, că deja sunt 3-4 ani de atunci. Lucrurile sunt stabile”, a afirmat ea, subliniind că relația dintre Oana și Radu s-a dovedit a fi una solidă. „Important e că mi-au demonstrat, în timp, că s-au așezat”, a mai spus cântăreața.

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Cât de des își vede nepoții

Pe lângă acest subiect emoționant, Gina a vorbit și despre rolul său de bunică și despre relația cu nepoții ei, mărturisind că, deși îi iubește nespus, reușește să-i vadă destul de rar. „Acum sunt bunică, dar, din păcate, nu apuc să mă mai bucur de ei mari. Au început școala. Fiind o școală particulară, sâmbăta sunt la taică-su, iar bunica trebuie să le facă tot ce mai au de făcut pentru luni, că se duc la școală”, a explicat ea.

Din cauza programului încărcat al copiilor, momentele petrecute împreună sunt limitate la câteva zile pe an. „Eu nu apuc să-i văd decât o dată sau de două ori pe an: de Crăciun, când îi aduce cu colindul, și, eventual, de Paște”, a adăugat Gina. Cu toate acestea, fiecare revedere este extrem de specială pentru artistă, care prețuiește din plin timpul petrecut cu cei mici.

Foto: Captură YouTube, Instagram

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