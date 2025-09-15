Cum se simte tatăl Deliei, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Gina Matache îi este alături: „Mă doare sufletul”

Gina Matache a spus cum se simte tatăl Deliei, fostul ei soț, Ion Matache, care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Cum se simte tatăl Deliei, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate

Ion Matache (61 de ani) este îngrijit și susținut de fosta soție, Gina Matache (62 de ani), dar și de fiicele lui, Delia (43 de ani) și Oana Matache (34 de ani). Pentru că fizic le este mai greu să-i fie alături, Delia și Oana contribuie în alte moduri. Potrivit Ginei, Delia este susținătorul financiar numărul 1.

Invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Gina Matache a spus care este starea de sănătate a lui Ion Matache.

„Este binișor, dar mă doare sufletul”

„E un pic mai bine. Merge la baie, merge la masă. Și cine să aibă grijă de el? (în afară de ea – n.red.) Copiii nu au cum să aibă grijă de el și nu există altă soluție. Delia e sponsorul numărul 1. Ea a suportat, deja nu mai țin socoteala la bani, nu mai știu câte deplasări. (…) S-a dus mai rău după, la câțiva ani. (…) Ne urmărește cumva urâțenia asta (boala – n.red.). Aș spune acum «Doamne, ajută-ne Tu, că nu mai știm cum să ne ajutăm». Îți dai seama că am făcut tot ce s-a putut. Nu ne-a scăpat nicio analiză. (…) Cu toate că față de cum mă așteptam, este binișor, dar mă doare sufletul. Încă e bine”, a declarat Gina Matache, potrivit Spynews.ro.

Tatăl Deliei a fost călugăr pe Muntele Athos

În urmă cu 20 de ani, tatăl Deliei, Ion Matache, a părăsit România pentru a se dedica vieții monahale, la Muntele Athos, în Grecia. În 2018, din cauza unor probleme grave de sănătate, bărbatul s-a întors în țară. În același an a suferit o operație la rinichi, urmată de ședințe de citostatice. De atunci, părinții Deliei locuiesc împreună.

„El a avut problemele mari de sănătate și a plecat de acolo. Ce era să facă? Ăsta este adevărul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia. Normal că l-am primit. El acum e ok, a trecut perioada grea. Se deplasează singur, se îngrijește singur. Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart, două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii. Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare. Pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea”, spunea Gina Matache în 2023, în podcastul Cristinei Șișcanu de la Metropola TV.

