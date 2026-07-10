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Delia Salchievici de la Desafio a anunțat că este din nou singură, după ce în urmă cu aproximativ o lună confirma o nouă relație. Delia a decis să pună punct și să se concentreze pe propriile aspirații.

Delia Salchievici de la Desafio s-a despărțit de iubit

Delia Salchievici a ajuns în atenția publică prin participarea la emisiunea Power Couple, sezonul 1, unde a participat cu fostul soț, artistul Lino Golden, de care a divorțat în vara lui 2025. Ulterior, Delia a participat la Desafio: Aventura. În urmă cu câteva săptămâni, Delia spunea că este într-o relație, însă într-un interviu recent pentru Știrile Antena Stars a dezvăluit că acea relație s-a încheiat și că este din nou singură.

„În prezent, sunt singură. Nu mă aflu în nicio relație, însă mă iubesc pe mine foarte mult. Asta îmi lipsea în fostele relații. Iubeam mai mult omul de lângă mine decât pe mine însămi. În fostele relații nu eram apreciată pentru ceea ce sunt, ci pentru ce aveam de oferit. Am discutat în trecut, în relațiile mele, însă părea că discut cu un perete”, a afirmat Delia Salchievici.

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Ce greșeală a făcut în fostele relații

Un alt aspect care s-a schimbat în viziunea Deliei este legat de stabilitatea financiară a unui partener. Dacă în trecut acest lucru nu conta pentru ea, acum tânăra își dorește o relație în care partenerul său să fie independent financiar.

„Contează ca partenerul să aibă banii lui. Eu sunt o persoană muncitoare și nu mi-ar plăcea ca partenerul meu să fie leneș. Mi se pare înjositor ca bărbat să îmi ceri tu mie bani. S-a întâmplat în fostele relații. Am ajutat. Eu nu m-am uitat niciodată la bani, însă consider că a fost o greșeală”, a declarat Delia pentru Știrile Antena Stars, citată de Spynews.

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Ce caută Delia la viitorul partener

În ceea ce privește viitorul său partener, Delia pune accent pe personalitate și compatibilitate, mai degrabă decât pe aspectul fizic.

„Mi-ar plăcea ca persoana de lângă mine să aibă tatuaje, pentru că altfel ar fi o discrepanță foarte mare. Totuși, nu am o tipologie. Nu m-am uitat niciodată la aspect. Nu mă interesează dacă bărbatul de lângă mine este înalt, scund, slab, gras. Mă interesează personalitatea”, a explicat ea.

Foto: Instagram

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