Lino Golden s-a căsătorit civil cu iubita lui, la două luni de la cererea în căsătorie. Cum a arătat rochia Dianei

Lino Golden a făcut din nou pasul cel mare și a ajuns în fața ofițerului Stării Civile, la un an de când a divorțat de Delia Salchievici. Artistul s-a căsătorit civil în acest weekend cu Diana, iubita lui pe care a cerut-o de soție în urmă cu două luni, la New York.

Lino Golden și Diana sunt oficial soț și soție, la două luni de când artistul i-a oferit inelul de logodnă în timpul unei vacanțe la New York.

În ziua cea mare, tânăra a purtat o rochie mini albă, cu bretele și un decolteu generos. Pe de altă parte, Lino a ales un costum negru.

Nici cățelul familiei nu a fost trecut cu vederea în ziua cea mare. Patrupedul a fost pregătit și el de eveniment, fiind îmbrăcat într-un smoching cu papion.

Cei doi au dat vestea cea mare printr-o serie de fotografii distribuite pe Instagram.

„Te iubesc”, a scris Diana într-un comentariu la postare, în timp ce artistul i-a răspuns: „Eu mai mult”.

Logodnă la New York

Lino Golden a cerut-o de soție pe Diana în luna ianuarie a acestui an, în Times Square, New York. Atunci, pe un panou uriaș a apărut mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”, după care artistul a îngenuncheat și i-a adresat din nou întrebarea iubitei sale.

Răspunsul Dianei, care a fost luată prin surprindere, a fost un mare „DA”, iar acum cei doi sunt soț și soție.

Înainte de a o cunoaște pe Diana, Lino Golden a fost căsătorit cu Delia Salchievici, de care a divorțat anul trecut. Divorțul acestora i-a luat pe toți prin surprindere întrucât nimeni nu știa că există probleme în căsnicia lor.

Deși inițial niciunul nu a vrut să facă declarații despre divorț, în cele din urmă Delia a explicat că nu a fost niciodată vorba despre infidelitate. Aceasta a precizat că dragostea dintre ei s-a stins treptat, luând această decizie după ce au realizat că nu mai sunt compatibili.

