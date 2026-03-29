De ce i-au interzis medicii Monicăi Anghel să țină post. „Am fost obligată!”

Monica Anghel traversează o perioadă de revenire spectaculoasă după cea de-a doua operație la coloană, suferită în toamna anului trecut. Artista, care s-a confruntat cu probleme serioase încă din 2017, a reapărut în forță la evenimente publice și a vorbit deschis despre restricțiile medicale care au împiedicat-o să țină post în acest an.

De ce nu poate ține post

Invitată la Leaders & Influencers Awards, unde a fost premiată, Monica Anghel a explicat că medicii i-au impus un regim strict după operație, unul care nu i-a permis să renunțe la proteinele animale.

„N-am putut să țin post de data aceasta pentru că m-am operat, anul trecut, a doua oară pe coloană. Am fost obligată să nu treacă zi fără să mănânc proteină animală ca să se refacă țesuturile, nervii etc. A fost o chestiune pur medicală, pentru că de altfel fac lucrul acesta”, a declarat artista pentru Click!.

Citeşte şi: Monica Anghel, dezvăluiri rare despre fiul ei. Aviv are 15 ani: „E ditamai bărbatul și sunt tare mândră”

Citeşte şi: Monica Anghel și Marian Caraivan, în ipostaze tandre în mediul online. Cum s-au fotografiat cei doi: „Știm că ne putem baza unul pe celălalt în orice moment al vieții”

Citeşte şi: Andreea Popescu, mărturisiri neașteptate despre separarea de Rareș Cojoc. „De foarte mulți ani…” De ce a ținut divorțul secret o vreme

Citeşte şi: Codruța Filip a intentat divorțul de Valentin Sanfira. Ce se întâmplă acum cu cei doi artiști: „Probabil s-au gândit că se vor împăca”

După luni de recuperare, solista a reluat antrenamentele la sală și are grijă de sistemul imunitar cu suplimente uzuale. Ea subliniază însă că alimentația rămâne esențială.

„Am început să merg din nou la sală. Nu mai urmez niciun tratament. Mai iau vitamina C, magneziu, dar suplimentele acestea le luăm cu toții. Dar, ca să putem să asimilăm aceste vitamine, e foarte important și ceea ce mâncăm”, a explicat Monica Anghel.

Artista a oferit și un exemplu din meniul ei zilnic: „Azi de dimineață am mâncat un sandwich cu pâine integrală, cu omletă. La prânz am mâncat somon la cuptor cu spanac. Și mai văd ce mai ciugulesc în seara asta. Nu stau nemâncată, mănânc cât să mă satur.”

Un moment special: fiul ei, pe scenă la concertul aniversar

Pe 2 martie, Monica Anghel a sărbătorit 40 de ani de carieră printr-un concert la Sala Palatului, un eveniment încărcat de emoție. Fiul ei, Aviv, în vârstă de 15 ani, a urcat pe scenă alături de ea, spre bucuria publicului.

„Băiatul meu e un bărbat adevărat! Sunt bucuroasă pentru el, pentru că fiind un bărbat adevărat, va avea grijă de iubita lui, soția lui etc.”, a spus artista.

Monica Anghel a anunțat și următoarea apariție: „Dacă l-ați ratat, pe 5 aprilie, vă aștept cu mare drag la Ateneul Român la concertul lui Andrei Tudor în care am să fiu și invitată.”

