Monica Anghel și Marian Caraivan, în ipostaze tandre în mediul online. Cum s-au fotografiat cei doi: „Știm că ne putem baza unul pe celălalt în orice moment al vieții”

Monica Anghel a publicat o fotografie rară cu soțul ei, Marian Caraivan, în mediul online. Artista i-a transmis și un mesaj emoționant partenerului ei de viață.

Monica Anghel și Marian Caraivan, în ipostaze tandre în mediul online

Monica Anghel, una dintre cele apreciate voci din România, și-a surprins admiratorii cu o imagine rară alături de soțul ei, Marian Caraivan. Fotografia, publicată pe rețelele sociale, surprinde un moment plin de dragoste și complicitate între cei doi, stârnind admirația internauților.

„Bună dimineața. Aici suntem noi doi, eu și soțul meu. Nu ne spunem în fiecare minut cât de mult ne iubim, dar știm că ne putem baza unul pe celălalt în orice moment al vieții, oricât de greu ar fi acel moment. Cred că asta înseamnă dragoste, respect, iubire, prețuire. Mulțumesc, iubitul meu soț. Ești minunat. Și da, te iubesc”, a scris Monica Anghel în dreptul imaginii.

Deși este căsătorit cu o cântăreață iubită de milioane de români, Marian Caraivan a preferat discreția de-a lungul relației lor. Fost ofițer SPP și inspector de securitate pe aeroport, acesta preferă să evite lumina reflectoarelor, concentrându-se pe viața de familie.

Monica și Marian trăiesc o poveste de dragoste ce durează de mai bine de 15 ani și sunt părinții unui băiat, Aviv, în vârstă de 14 ani. Cei doi s-au căsătorit în 2010, într-o ceremonie restrânsă, iar Monica a purtat o rochie creată chiar de mama ei.

De ce a divorțat Monica Anghel de primul soț

Căsătoria cu Marian Caraivan nu este prima pentru Monica Anghel. În trecut, artista a fost căsătorită cu Andrei Carantino, medic primar de chirurgie plastică și estetică. Relația lor, deși frumoasă, s-a încheiat în 2005. Motivul speculat de presă, la acel moment, a fost viața personală și mai ales cea profesională, amândoi dorindu-și să se concentreze pe carieră.

Cântăreața și medicul chirurg s-au cunoscut în 1994. La acel moment, doctorul i-a salvat viața Monicăi, care se confrunta cu o serie de dureri în zona abdomenului, unde suferise o intervenție. Andrei Carantino a decedat în 2021, după o perioadă dificilă marcată de probleme cardiace.

