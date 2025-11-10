Monica Anghel a dezvăluit misterul fotografiei de pe patul de spital. Prin ce intervenție dificilă a trecut cântăreața

Monica Anghel și-a speriat fanii când a postat o fotografie de pe patul de spital, fără să precizeze ce s-a întâmplat, în urmă cu două săptămâni. Mesajul ei a stârnit îngrijorare printre fanii artistei, iar acum, ea a dezvăluit ce i s-a întâmplat.
Artista a evitat să ajungă pe masa de operație, iar tratamentele pe care le-a făcut nu au dat rezultate, așa că amânarea nu a făcut decât să întârzie operație. Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor și problema se rezolvase.
Acum, la 8 ani distanță, vedeta a explicat că a trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale al coloană. Ea și-a liniștit fanii și le-a spus că situația este sub control și recuperarea merge bine.
Mai mult, ea a ținut să le mulțumească oamenilor care și-au rupt din timp să îi lase un gând bun. Vedeta a spus că detaliile medicale vor fi comunicate oficial de echipa de specialiști care s-a ocupat de cazul ei.
„Mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre bune, mi-au fost de mare folos, mă înclin! Astăzi, m-am externat după cea de-a doua operație pe coloană. Ce a fost și cum a fost vă vor spune cât de curând medicii desăvârșiti și tot personalul medical care s-a ocupat de mine”, a transmis Monica Anghel, fără să intre în detalii cu privire la operație.
A mai trecut printr-o operație în urmă cu două luni
Monica Anghel a mai trecut printr-o operație în urmă cu două luni. Este vorba despre un implant de cristalin care să îi rezolve problemele de vedere.
Intervenția a fost minim invazivă și presupune înlocuirea cristalinului natural al ochiului cu o lentilă artificială în vederea îmbunătățirii considerabile a confortului vizual și a vederii clare.
Mai mult, pacienții pot pleca acasă în aceeași zi și își recapătă vederea chiar din primele 24 de ore.
„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat domnul doctor… alături de echipa dansului, o echipă fantastică. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a scris Monica Anghel în mediul online.
