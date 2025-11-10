Monica Anghel a dezvăluit misterul fotografiei de pe patul de spital. Prin ce intervenție dificilă a trecut cântăreața

Monica Anghel și-a speriat fanii când a postat o fotografie de pe patul de spital, fără să precizeze ce s-a întâmplat, în urmă cu două săptămâni. Mesajul ei a stârnit îngrijorare printre fanii artistei, iar acum, ea a dezvăluit ce i s-a întâmplat.

Monica Anghel, intervenție dificilă

Monica Anghel a fost supusă unei intervenții chirurgicale delicate la coloană, după ce în urmă cu 8 ani a fost operată pentru o hernie de disc dificilă, care îi provoca dureri la mers.

Citește și: Monica Anghel, pe patul de spital. Ce a pățit vedeta și ce mesaj a transmis: „Când ești bolnav, ai o singură problemă”

Artista a evitat să ajungă pe masa de operație, iar tratamentele pe care le-a făcut nu au dat rezultate, așa că amânarea nu a făcut decât să întârzie operație. Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor și problema se rezolvase.

Acum, la 8 ani distanță, vedeta a explicat că a trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale al coloană. Ea și-a liniștit fanii și le-a spus că situația este sub control și recuperarea merge bine.

Mai mult, ea a ținut să le mulțumească oamenilor care și-au rupt din timp să îi lase un gând bun. Vedeta a spus că detaliile medicale vor fi comunicate oficial de echipa de specialiști care s-a ocupat de cazul ei.

Citește și: Monica Anghel a tras un semnal de alarmă după ce imaginea i-a fost folosită fără acord pentru a promova produse miraculoase pentru slăbit și riduri: „Mi-a fost furată imaginea, identitatea, vocea, absolut tot”

„Mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre bune, mi-au fost de mare folos, mă înclin! Astăzi, m-am externat după cea de-a doua operație pe coloană. Ce a fost și cum a fost vă vor spune cât de curând medicii desăvârșiti și tot personalul medical care s-a ocupat de mine”, a transmis Monica Anghel, fără să intre în detalii cu privire la operație.

A mai trecut printr-o operație în urmă cu două luni

Monica Anghel a mai trecut printr-o operație în urmă cu două luni. Este vorba despre un implant de cristalin care să îi rezolve problemele de vedere.

Intervenția a fost minim invazivă și presupune înlocuirea cristalinului natural al ochiului cu o lentilă artificială în vederea îmbunătățirii considerabile a confortului vizual și a vederii clare.

Citește și: Cum se menține în formă Monica Anghel după ce a slăbit 40 de kilograme: „Nu mai mănânc prăjeli, chestii grele, grase”

Mai mult, pacienții pot pleca acasă în aceeași zi și își recapătă vederea chiar din primele 24 de ore.

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat domnul doctor… alături de echipa dansului, o echipă fantastică. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a scris Monica Anghel în mediul online.

Urmărește-ne pe Google News