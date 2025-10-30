Monica Anghel, pe patul de spital. Ce a pățit vedeta și ce mesaj a transmis: „Când ești bolnav, ai o singură problemă”

Monica Anghel și-a îngrijorat fanii când a postat o fotografie de pe patul de spital, cu o perfuzie în mână. Artista a transmis un mesaj emoționant, prin care a lăsat să se înțeleagă că oamenii ar trebui să acorde mai multă atenție sănătății.

Monica Anghel, apariție care a îngrijorat fani

Monica Anghel a postat o fotografie care a înjurat fanii. Ea s-a pozat pe patul de spital, cu o perfuzie în venă și le-a transmis oamenilor să aibă grijă de sănătatea lor, pentru că e mai importantă decât toate.

Cântăreața a vorbit mereu despre starea ei de sănătate cu cei care o urmăresc și le-a mărturisit câ încearcă să aibă mai multă grijă de propria sănătate. În trecut, ea a fost nevoită să treacă prin mai multe clipe dificile.

Acum, artista s-a afișat pe patul de spital, însă fără să ofere vreun detaliu cu privire la starea ei de sănătate.

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a fost mesajul vedetei de pe patul de spital.

Postarea a adunat rapid reacții și comentarii de încurajare. Oamenii i-au transmis cântăreței să fie optimistă și multe mesaje de însănătoșire grabnică, cu toate că ea nu a dezvăluit ce problemă de sănătate are.

„Sănătate multă! Sper că nu e nimic grav. Vă îmbrățișez cu drag!”, „Bunul Dumnezeu si Māicuta Domnului sā vā dea sānātate, sā vā ocroteascā si sā vā binecuvânteze! Amin”, „Multă sănătate!”, au spus fanii în comentarii.

Artista a fost operată

În urmă cu două luni, Monica Anghel a trecut prin două intervenții oftalmologice – implant de cristalin și corectarea dioptriilor. Artista a mărturisit că operațiile au fost necesare din motive medicale, nu estetice. Recuperarea a decurs rapid, iar la controlul de rutină rezultatele au fost excelente. În prezent, cântăreața se bucură de o vedere perfectă și a renunțat complet la ochelari.

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu. (… )

Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă…Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine! Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare.

Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a declarat Monica Anghel.

