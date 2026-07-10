Cum l-a dat de gol internetul pe Tavi Clonda, după ce a vrut să facă un gest frumos pentru Gabriela Cristea: „Nu lui trebuie să îi mulțumești”

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Gabriela Cristea a vorbit despre un gest făcut de soțul ei care a impresionat-o. Fosta prezentatoare le-a spus urmăritorilor ce surpriză i-a făcut soțul ei, Tavi Clonda, când s-a întors dintr-o deplasare. Ea a transmis un mesaj emoționant despre cum adevărată iubire nu se măsoară în cadouri scumpe, ci în atenția și grija pe care partenerii și-o oferă reciproc. Totuși, internauții l-au dat de gol pe artist și i-au spus vedetei că nu lui trebuie să îi mulțumească, de fapt.

Gabriela Cristea, impresionată de soțul ei

Tavi Clonda a făcut un gest frumos față de soția lui. El i-a adus un buchet de flori cules chiar de el, moment care a impresionat-o pe fosta prezentatoare. Ea a împărtășit cu urmăritorii cât de important este ca partenerii să continue să își ofere mici atenții zi de zi.

„Nu valoarea unui buchet mă emoționează. Ci gândul din spatele lui. De-a lungul anilor am primit multe flori. Și de fiecare dată m-am bucurat de ele. Dar astăzi, Tavi s-a întors de la Brașov cu un buchet de margarete culese chiar de el. Poate că pentru unii sunt doar niște flori de câmp. Pentru mine sunt dovada că iubirea nu se măsoară în preț, ci în atenție. În timpul pe care cineva îl oprește din drumul lui doar ca să te facă să zâmbești”, este mesajul publicat de Gabriela Cirstea pe pagina sa de Facebook.

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Vedeta a postat imaginile cu florile, mândră de gestul soțului ei.

Internauții i-au spus Gabrielei Cristea că florile au fost culese de mama lui Tavi Clonda, așa că ei ar trebui să îi mulțumească.

„Onorează și mulțumește mamei soacre, ea le-a cules nu Tavi”, i-a spus o internaută.