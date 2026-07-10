Cum l-a dat de gol internetul pe Tavi Clonda, după ce a vrut să facă un gest frumos pentru Gabriela Cristea: „Nu lui trebuie să îi mulțumești”

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Gabriela Cristea a vorbit despre un gest făcut de soțul ei care a impresionat-o. Fosta prezentatoare le-a spus urmăritorilor ce surpriză i-a făcut soțul ei, Tavi Clonda, când s-a întors dintr-o deplasare. Ea a transmis un mesaj emoționant despre cum adevărată iubire nu se măsoară în cadouri scumpe, ci în atenția și grija pe care partenerii și-o oferă reciproc. Totuși, internauții l-au dat de gol pe artist și i-au spus vedetei că nu lui trebuie să îi mulțumească, de fapt.
Tavi Clonda a făcut un gest frumos față de soția lui. El i-a adus un buchet de flori cules chiar de el, moment care a impresionat-o pe fosta prezentatoare. Ea a împărtășit cu urmăritorii cât de important este ca partenerii să continue să își ofere mici atenții zi de zi.
„Nu valoarea unui buchet mă emoționează. Ci gândul din spatele lui. De-a lungul anilor am primit multe flori. Și de fiecare dată m-am bucurat de ele. Dar astăzi, Tavi s-a întors de la Brașov cu un buchet de margarete culese chiar de el. Poate că pentru unii sunt doar niște flori de câmp. Pentru mine sunt dovada că iubirea nu se măsoară în preț, ci în atenție. În timpul pe care cineva îl oprește din drumul lui doar ca să te facă să zâmbești”, este mesajul publicat de Gabriela Cirstea pe pagina sa de Facebook.
„Onorează și mulțumește mamei soacre, ea le-a cules nu Tavi”, i-a spus o internaută.
Este o femeie bună, în schimb tu dacă nu este doar despre tine , nu prea îți convine ! Deci ea drăguța ți le a cules! Mulțumește i ei ! Merită”, i-a scris o internaută.
Tavi Clonda și-a surprins mama în timp ce culegea florile pe care el i le-a dus soției, iar întreg momentul a fost pus pe internet. Urmăritorii i-au spus Gabrielei Crista că florile primite în dar sunt, de fapt, de la soacra ei, nu de soț.
Ce spune despre relațiile lungi
Vedeta a continuat mesajul și a spus că odată cu trecerea anilor, relațiile sunt construite prin gesturi mici și constante.
„Cred că, după mulți ani împreună, nu marile declarații țin o relație vie. Ci gesturile mici, repetate. O floare culeasă din curtea casei. O cafea făcută fără să o ceri. O întrebare simplă: «Cum te simți azi?». Fericirea nu vine întotdeauna în ambalaje spectaculoase. Uneori vine cu un buchet de margarete ținut cu grijă până acasă”, a mai spus prezentatoarea TV.