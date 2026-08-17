Larisa Uță, primele declarații după operație: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”

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Larisa Uță, fosta concurentă de la „Survivor România”, a trecut printr-o operație de histerectomie, după ce medicul i-a spus că este suspectă de cancer. Aceasta a făcut primele declarații după intervenția chirurgicală, moment în care a anunțat că rezultatele au ieșit negative.

Larisa Uță, primele declarații după intervenția chirurgicală

Larisa Uță, fosta concurentă „Survivor România”, a trecut recent printr-o experiență dificilă care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. După o intervenție chirurgicală de urgență, aceasta a împărtășit povestea ei emoționantă pe Instagram, oferind un mesaj de încurajare femeilor care se află în situații similare.

Aceasta a fost nevoită să se supună unei histerectomii, după ce medicii au descoperit tumori uterine și au recomandat o biopsie pentru a verifica dacă acestea ar putea fi cancerigene.

„Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie». A fost momentul când am înțeles că trebuie să fac această analiză pentru a vedea dacă tumorile din uterul meu sunt cancerigene. Din fericire pentru mine, sunt benigne și nu va trebui să fac niciun fel de tratament. Operația a fost un succes”, a povestit ea.

Aflată acum în recuperare acasă, fosta concurentă de la „Survivor România” a subliniat că starea sa este bună.

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Fosta concurentă de la „Survivor” duce un stil de viață sănătos

Cunoscută pentru stilul de viață sănătos pe care îl promovează, Larisa Uță și-a exprimat surprinderea în fața acestei situații, având în vedere că nu fumează, nu consumă alcool și își dedică multe ore săptămânal antrenamentului fizic.

Totuși, experiența dificilă i-a oferit o lecție valoroasă: sănătatea nu înseamnă doar îngrijirea corpului, ci și gestionarea stresului și a sănătății mentale.

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„Ce am înțeles eu din această experiență? A fost că, indiferent dacă ai o viață ca a mea, adică nu fumezi, nu bei, te antrenezi în fiecare zi. Sănătatea ta înseamnă să ai grijă de psihicul tău, să înțelegi că nu poți schimba comportamentul și caracterul oamenilor din jurul tău. Tot acest stres îți poate afecta viața și poți ajunge pe masa de operație”, a declarat ea.

Larisa Uță a anunțat că, în timpul procesului de recuperare, va lucra la o serie de exerciții special concepute pentru femeile care se confruntă cu acest tip de intervenție chirurgicală.

„Vreau să promit ceva: din momentul în care pot face exercițiile de recuperare, o să le filmez. O să fie o perioadă de una-două luni în care nu voi putea face niciun fel de exerciții. O să le filmez în detaliu, simplificate, pentru toate doamnele care trec prin aceeași situație ca mine. Aveți grijă de dumneavoastră în continuare”, a adăugat ea.

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Sursă foto: Instagram

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