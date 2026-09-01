Cu ce probleme de sănătate se confrunta Anca Pandrea. Detaliul tulburător ieșit la iveală după decesul actriței

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Anca Pandrea s-a stins din viață luni, 31 august, la vârsta de 80 de ani, din cauza problemelor mari de sănătate cu care se confrunta. Marea actriță era internată de câteva săptămâni în spital, însă nu mulți știu că aceasta lupta în secret cu o boală necruțătoare. Înainte de a se stinge, actrița și-a scris singură necrologul.

Cu ce boală s-a confruntat Anca Pandrea

Lumea teatrului și a cinematografiei din România este din nou în doliu. Actrița Anca Pandrea a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră memorabilă și o poveste de dragoste impresionantă care a marcat generații întregi. În ultimele luni, artista s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, iar starea sa s-a degradat treptat. Înainte de a trece în neființă, văduva marelui actor Iurie Darie a lăsat în urmă dorințe clare și un detaliu de-a dreptul tulburător pentru cei dragi.

Anca Pandrea s-a luptat în ultima perioadă din viață cu afecțiuni medicale severe, care s-au agravat odată cu trecerea timpului. Potrivit celei mai bune prietene a actriței, în ultimele patru luni, echipajele medicale de pe ambulanță au fost chemate în repetate rânduri la locuința acesteia. Cu toate acestea, artista a preferat să fie discretă cu suferința sa și a ales să nu-și împovăreze familia.

Prietena apropiată a actriței a dezvăluit că Anca Pandrea nu le spunea celor dragi prin ce trecea cu adevărat: „Nici surorii sale nu i-a spus câte boli are, nu îi spunea câte probleme sunt”.

Slăbită de boală și lipsită de puterea de a mai lupta, actrița le-a mărturisit celor din jur că ajunsese la capătul puterilor.

„Mi-a spus la sfârșit că nu mai poate”, a adăugat prietena sa pentru Spynews, încercată de emoția momentului în care a fost nevoită să anunțe familia și apropiații despre trecerea în neființă a artistei.

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Dezvăluirea făcută de Cristi Brancu

Dincolo de degradarea treptată a stării sale fizice, detaliile cumplite despre boala cu care se confrunta artista au ieșit la iveală prin intermediul prezentatorului TV Cristi Brancu și echipei emisiunii „Exclusiv VIP”. Acesta a dezvăluit că, pe fondul gravelor probleme medicale acumulate în timp, Anca Pandrea a fost diagnosticată și cu o formă de cancer, boală cruntă care i-a grăbit sfârșitul, notează Click.

Conform informațiilor prezentate de Cristi Brancu, starea actriței devenise extrem de gravă în ultimele săptămâni. Artista ajunsese să se deplaseze cu mare dificultate și depindea în permanență de un aparat de oxigen pentru a putea respira, fiind internată într-un centru medical de specialitate pentru a primi îngrijirile necesare.

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Anca Pandrea și-a pregătit singură necrologul

Conștientă de starea sa de sănătate, Anca Pandrea și-a pus în ordine toate lucrurile înainte de a pleca din această lume. Într-un gest neașteptat și plin de profunzime, actrița și-a dictat personal propriul necrolog, cerându-i prietenei sale ca cuvintele sale să fie transmise exact așa cum le-a gândit.

În textul lăsat pe patul de moarte, artista a adus un ultim omagiu teatrului românesc, dar mai ales marii sale iubiri, regretatul actor Iurie Darie, alături de care a trăit mai bine de două decenii.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.

În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție. Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace”, sunt cuvintele pe care Anca Pandrea le-a dictat personal pentru necrologul său.

Apropiații au confirmat că toate ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea vor fi respectate cu strictețe, așa cum și-a dorit îndrăgita actriță.

Sursă foto: Facebook, Captură video

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