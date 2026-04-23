Ilinca Vandici, primele declarații despre iubitul ei, Bogdan Boitor: „Povestea este că…”. Este prima oară când vedeta se afișează cu un bărbat după divorțul de Andrei Neacșu

Ilinca Vandici a vorbit în premieră despre iubitul ei, Bogdan Boitor, după divorțul de Andrei Neacșu, din anul 2023.

Ilinca Vandici, primele declarații despre iubitul ei, Bogdan Boitor

Ilinca Vandici formează de mai mult timp un cuplu discret cu Bogdan Boitor, un bărbat care are tangențe cu lumea politică.

Prezentatoarea de la Kanal D a confirmat subtil relația printr-o mențiune specială într-un videoclip publicat pe TikTok. În videoclipul în care își prezenta colecția de pantofi sport, Ilinca a spus: „Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel”.

Este prima oară când vedeta își menționează partenerul în spațiul public, deși a fost surprinsă de către paparazzi în compania lui în toamna anului trecut. Prezentatoarea de la Kanal D a fost fotografiată alături de Bogdan Boitor în octombrie 2025, la aeroport, de unde au plecat, împreună cu fiul ei și o bonă, într-o vacanță de câteva zile. Prima imagine cu Ilinca și Bogdan a apărut cu mult înainte însă, în toamna anului 2024, când 24news.ro scria despre despre vedetă și politician că formează un cuplu.

Bogdan Boitor este fiul lui Vasile Boitor, fost primar cu șase mandate în Asuaju de Sus, județul Maramureș, și actual consilier județean. La rândul lui, Bogdan a candidat în trecut pe listele partidului PSD la Camera Deputaților, dar nu a obținut suficiente voturi pentru a ocupa un loc în Parlament.

Prin ce a trecut Ilinca Vandici după divorțul de Andrei Neacșu

Ilinca Vandici a anunțat în iulie 2023 că ea și Andrei Neacșu au decis să divorțeze, după o relație de șapte ani, dintre care șase de căsnicie.

În martie 2025, în cadrul emisiunii „Follow Us!” de la Kanal D, pe care o găzduiește alături de Teo Trandafir, Ilinca a făcut dezvăluiri rare despre momentele dificile prin care a trecut după ce mariajul ei s-a destrămat.

„Fix asta am zis. «N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.» Dar asta nu a însemnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună și am plutit pe un norișor. M-am măcinat și m-am consumat și m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor”, a declarat Ilinca, în cadrul emisiunii sale de la Kanal D.

Ilinca și fostul soț au un fiu împreună, Zian, în vârstă de 8 ani.

