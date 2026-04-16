Teo și Ilinca Vandici, reacții dure după mărturiile Mihaelei Rădulescu despre părinții lui Felix Baumgartner. „Eu nu înțeleg! Ce faci? Nu lași femeia să intre în propria ei casă?”

La opt luni de la moartea dramatică a lui Felix Baumgartner, declarațiile Mihaelei Rădulescu despre tensiunile cu familia sportivului au stârnit un val de reacții în spațiul public. Printre cei care au comentat situația se numără Teo Trandafir și Ilinca Vandici, care au analizat fără menajamente mărturiile vedetei în cadrul emisiunii „Follow Us!”.

Cele două prezentatoare au ridicat semne de întrebare legate de modul în care Mihaela ar fi fost tratată după pierderea partenerului cu care a trăit o poveste de dragoste timp de 12 ani.

Mesajul Mihaelei Rădulescu care a declanșat controverse

După luni de tăcere, Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj amplu în care a explicat că nu a cerut bani sau bunuri după moartea lui Felix Baumgartner, însă ar fi fost împiedicată să intre în locuințele pe care le împărțea cu acesta. Vedeta a spus că a dorit doar să‑și recupereze obiectele personale și că nu înțelege de ce familia sportivului ar fi ales o atitudine atât de dură.

„Legea este clară: fără căsătorie, actele, toate zecile de milioane merg la părinții lui”, a scris Mihaela, subliniind că nu a avut nicio pretenție materială.

În același mesaj, vedeta a adăugat: „Ceea ce nu-mi este clar este de ce nu poți, pur și simplu, să iei totul și să încerci să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină apropiați. Am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și și-a iubit femeia ca cel mai bun bărbat adult.”

Ilinca Vandici: „Nu înțeleg!”

Ilinca Vandici a fost vizibil surprinsă de situația descrisă de Mihaela. Prezentatoarea a încercat să înțeleagă cum ar fi putut fi împiedicată vedeta să intre în locuințele în care a trăit alături de partenerul ei timp de peste un deceniu.

„Ce înțeleg eu de aici este că familia lui Felix, efectiv, i-a interzis Mihaelei accesul în casele lor, nu i-au permis să-și ia bunurile, lucrurile. Eu nu înțeleg cum s-a putut întâmpla chestia asta. Ce faci? Pui bodyguard la ușă? Nu lași femeia să intre în propria ei casă, chiar dacă nu e pe numele ei în acte?”, a spus Ilinca, exprimându-și nedumerirea.

Teo Trandafir a privit situația dintr-o perspectivă emoțională, subliniind că, în mod normal, pierderea unei persoane dragi ar trebui să unească familiile, nu să creeze conflicte.

Comentând mesajul Mihaelei, Teo a remarcat că întrebarea vedetei — de ce nu s-a putut gestiona totul cu decență și empatie — este una legitimă și dureroasă. Prezentatoarea a sugerat că, indiferent de tensiuni, un astfel de moment ar fi trebuit să fie tratat cu mai multă umanitate.

Mara Bănică, reacție tranșantă după declarațiile Mihaelei Rădulescu

Mara Bănică și-a spus și ea punctul de vedere cu privire la situația Mihaelei Rădulescu, descriind într-un mod profund și emoționant realitatea dură a expunerii publice. În opinia ei, suferința Mihaelei este amplificată nu doar de pierderea partenerului, ci și de atenția constantă a presei și a publicului, care transformă orice trăire personală într-un subiect de dezbatere.

Ea sugerează că, în astfel de momente, vulnerabilitatea unei persoane publice devine și mai vizibilă, iar durerea este multiplicată de presiunea mediatică și de judecățile celor din exterior.

„Într-o lume în care camerele nu se sting niciodată, durerea nu mai are unde să se ascundă. O femeie rămâne singură în mijlocul unui zgomot care nu se mai oprește, nu zgomotul vieții, ci al interpretărilor, al titlurilor, al privirilor care judecă înainte să înțeleagă. Iubirea ei a existat cu adevărat, dar acum, după ce el nu mai este, totul pare redus la explicații, la hârtii, la întrebări care nu ating esența.

Moartea nu a adus liniște, ci ecouri. Ecouri care se lovesc de pereții unei lumi care vrea răspunsuri, dar nu mai știe să asculte tăcerea. În inimă, ea poartă altceva decât ceea ce vede lumea: nu procese, nu acuzații, nu cuvinte reci. Poartă amintirea unei voci, a unui râs, a unei prezențe care făcea timpul să pară mai blând. Și uneori, noaptea, își amintește nu sfârșitul, ci începutul, acele momente simple în care nimeni nu întreba nimic și totul era suficient. Dar lumea publică nu iartă liniștea. O umple cu presupuneri” – a transmis jurnalista pe rețelele de socializare.

