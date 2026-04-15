Mara Bănică, despre Mihaela Rădulescu, după decesul lui Felix Baumgartner: „Unele iubiri nu cer verdict”

Un mesaj profund și încărcat de emoție publicat de Mara Bănică pe Facebook a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce jurnalista a vorbit despre durerea trăită de Mihaela Rădulescu în urma dispariției lui Felix Baumgartner. Cei doi au format un cuplu timp de aproape 12 ani, până la decesul sportivului, în iulie 2025.

Mara Bănică, mesaj emoționant despre situația Mihaelei Rădulescu

Mara Bănică descrie, într-un stil emoționant, realitatea dură a expunerii publice, sugerând că, în cazul Mihaelei Rădulescu, suferința este amplificată de atenția constantă a presei și a opiniei publice.

„Într-o lume în care camerele nu se sting niciodată, durerea nu mai are unde să se ascundă. O femeie rămâne singură în mijlocul unui zgomot care nu se mai oprește, nu zgomotul vieții, ci al interpretărilor, al titlurilor, al privirilor care judecă înainte să înțeleagă. Iubirea ei a existat cu adevărat, dar acum, după ce el nu mai este, totul pare redus la explicații, la hârtii, la întrebări care nu ating esența”, a scris jurnalista pe pagina ei de Facebook.

În opinia Marei Bănică, iubirea dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner a fost una autentică, dar acum riscă să fie redusă la explicații și controverse. În continuarea mesajului, jurnalista vorbește despre felul în care pierderea nu aduce întotdeauna pace, ci, uneori, amplifică zgomotul din jur.

„Moartea nu a adus liniște, ci ecouri. Ecouri care se lovesc de pereții unei lumi care vrea răspunsuri, dar nu mai știe să asculte tăcerea. În inimă, ea poartă altceva decât ceea ce vede lumea: nu procese, nu acuzații, nu cuvinte reci. Poartă amintirea unei voci, a unui râs, a unei prezențe care făcea timpul să pară mai blând. Și uneori, noaptea, își amintește nu sfârșitul, ci începutul, acele momente simple în care nimeni nu întreba nimic și totul era suficient. Dar lumea publică nu iartă liniștea. O umple cu presupuneri”, a continuat Mara Bănică.

Citește și: Mihaela Rădulescu nu a putut să îndeplinească ultima dorință a lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică. Asta mă doare cel mai mult”

Citește și: Mihaela Rădulescu, confesiune neașteptată despre gestul familiei lui Felix Baumgartner după tragedie: „Nimeni nu a venit!”

Reflecție asupra iubirii și judecății

Mesajul Marei Bănică se transformă, în final, într-o reflecție despre felul în care societatea tratează durerea și iubirea. Ea atrage atenția că spațiul public „nu iartă liniștea” și o umple rapid cu presupuneri, transformând o poveste personală într-un subiect de dezbatere.

„Și astfel, între ce a fost iubire și ce a devenit zgomot, rămâne o femeie care nu mai luptă pentru dreptate, ci pentru sens. Pentru a nu lăsa ca povestea unui om iubit să fie înghițită de interpretări străine de inimă”, a mai scris Mara Bănică în mediul online.

Citește și: Jean de la Craiova, despre momentul când amanta a apărut la ușa lui neanunțată. Soția lui i-a deschis ușa. Și Vali Vijelie a mărturisit că a înșelat

Citește și: Cum arată viața la țară pentru Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Câte animale au și cum se descurcă: „Vreau să vă prezint pe cineva”

În încheiere, Mara Bănică transmite un mesaj puternic: „Pentru că, dincolo de orice dosar, de orice cuvânt scris sau rostit, există ceva ce nu poate fi judecat: felul în care cineva a iubit. Și poate că adevărul cel mai greu de spus lumii este acesta: că unele iubiri nu cer verdict, ci doar să nu fie uitate greșit”.

Mesajul Marei Bănică vine la scurt timp după ce Mihaela Rădulescu a dezvăluit că familia lui Felix Baumgartner a „îndreptat tunurile asupra ei”, după decesul sportivului, făcând tot posibilul pentru ca vedeta să nu rămână cu nimic din averea acestuia.

Sursă foto: Facebook, Instagram, Profimedia

