Jean de la Craiova, despre momentul când amanta a apărut la ușa lui neanunțată. Soția lui i-a deschis ușa. Și Vali Vijelie a mărturisit că a înșelat

Jean de la Craiova și Paula Dumitrescu sunt împreună de aproape 30 de ani. Cei doi formează un cuplu solid, dar lucrurile nu au fost întotdeauna roz între ei. Deși a negat de fiecare dată zvonurile privind înșelatul, Jean de la Craiova a povestit un episod în care a fost prins în fapt.
Neștiind cum să reacționeze și ce să spună, Jean de la Craiova s-a gândit să detensioneze momentul și a improvizat o explicație în fața soției.
„Fă-le cu mâna, dragă, suntem la camera ascunsă”, a spus artistul.
Vali Vijelie a recunoscut și el infidelitatea
Vali Vijelie este cunoscut pentru infidelitățile sale pe care soția i le-a iertat de fiecare dată. Nu mai târziu de acum doi ani, el era în centrul atenției după ce a fost surprins alături de o altă femeie.
Cu toate acestea, Carmen Rusu a decis să îl ierte și să nu divorțeze.
„Știi că e o vorbă: care e fără de păcat să dea cu piatra în celălalt. Din punctul meu de vedere noi, bărbații, suntem de două feluri: care fac și care nu recunosc. Tu din ce categorie faci parte? Vezi ce înseamnă tăcerea? Are un răspuns! Și de aici vine vorba!, a spus manelistul.
„Dar dumneavoastră păcatele le recunoașteți în fața preotului?”, l-a întrebat moderatorul.
„Nu! Am greșit, îmi asum, le recunosc în fața lui Dumnezeu. Spune popa că-i păcat să iubești necununat, nici popa nu-i poamă bună, și el se sperie când tună. Așa că cine nu știe să-și trăiască viața, trece pe lângă ea”, a spus Vali Vijelie.