Ioana Ginghină, despre diferențele din căsnicia cu Cristi Pitulice și cea cu Alexandru Papadopol: „N-am avut niciodată așa ceva”

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Ioana Ginghină (48 ani) a vorbit deschis despre căsnicia cu Alexandru Papadopol (51 ani), care s-a încheiat după infidelitatea actorului, făcând o comparație cu mariajul ei cu actualul soț, Cristi Pitulice. Actrița spune că acum se bucură de mai multă atenție și sprijin din partea partenerului ei, spre deosebire de vremea când era măritată cu actorul.
Ioana Ginghină, despre lipsurile din căsnicia cu Alexandru Papadopol
Ioana Ginghină și-a deschis sufletul în cadrul unui podcast găzduit de Ella Prodan, vorbind despre trecutul său sentimental și despre cum viața i-a oferit o nouă șansă la fericire. După divorțul de Alexandru Papadopol, actrița a descoperit o relație care îi oferă ceea ce nu a avut înainte: atenție și sprijin necondiționat.
Diferențele dintre Alexandru Papadopol și Cristi Pitulice
Ioana Ginghină a explicat că fosta sa căsnicie nu a fost una toxică, ci frumoasă, motiv pentru care șocul separării a fost cu atât mai mare.
„Eu nu am avut o căsnicie urâtă, eu nu am trăit într-o relație toxică, eu am avut o căsnicie foarte frumoasă, de asta a și fost șocul așa de mare. Multă lume zice: «Dar nu te-ai prins?». Nu m-am prins, eu nu sunt omul care să caut, eu îmbrățișez cu bucurie viața”, a explicat actrița în cadrul podcastului Ellei Prodan.
Totuși, în relația cu Alexandru Papadopol, rolurile erau inversate.
„Alexandru, ca bărbat, avea nevoie de atenție. Acum îmi dă mult mai multă atenție, adică eu sunt cea care are parte de atenție mai multă acum în relație. Mă bucură asta. N-am avut niciodată așa ceva”, a spus Ioana Ginghină.
Actrița a decis să nu își amâne viața în așteptarea perfecțiunii. Recent, Ioana Ginghină a împărtășit cu urmăritorii săi o decizie importantă de a se concentra pe sănătatea sa, lăsând nesiguranțele în spate.
„Am obosit să-mi mai amân viața până când voi deveni varianta ideală a mea. Așa că am intrat în sală cu emoții, cu nesiguranțe, cu genunchii care mai trosnesc câteodată și cu toate poveștile pe care ni le spunem despre vârstă. Și am dansat”, a relatat ea.
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