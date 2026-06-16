Ioana Ginghină spune că soțul ei, Cristi Pitulice, s-a implicat mai mult în creșterea fiicei sale decât tatăl ei, Alexandru Papadopol: „A fost un tată când își mai aducea aminte”

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Ioana Ginghină a vorbit despre cum a colaborat cu Alexandru Papadopol în creșterea fiicei lor, Ruxi, după divorț. Actrița recunoaște că pentru ea a fost mai bine că fostul soț nu a fost atât de implicat, pentru a putut să o aibă pe fiica lor aproape în toate momentele importante, deși este conștientă că pentru Ruxi nu a fost bine. Totodată, Ioana a vorbit despre cât de implicat este soțul ei, Cristi Pitulice, în viața lui Ruxi.

Ioana Ginghină spune că soțul ei, Cristi Pitulice, s-a implicat mai mult în creșterea fiicei sale decât tatăl ei, Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină este o carte deschisă când vine vorba despre viața ei de familie. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia”, actrița a vorbit despre ce fel de tată a fost Alexandru după divorț, dar și despre cât de recunoscătoare este pentru Cristi, soțul ei, cu care a crescut-o pe Ruxi în ultimii șapte ani.

„[Alexandru Papadopol] nu a fost un tată cum văd alții. A fost un tată când își mai aducea aminte, când îi mai cerea Ruxi bani. Dar nu a fost tatăl ăla care să fie implicat. Pentru Ruxi clar n-a fost bine. Dar pentru mine, m-am gândit, a fost bine. Am prietene care au copii cu tați foarte implicați și nu pot să-și facă vacanțe. Stau cu calendarul. Am putut să-mi fac programul liniștită. Am avut Crăciun, Paște, de toate cu Ruxi. Pe Ruxi a durut-o și o doare.

Ea s-a maturizat instant. La școală copiii au făcut mișto de ea vis-a-vis de ce au văzut pe internet. S-a maturizat brusc și aveam o prietenă prea matură pentru vârsta ei care (o încuraja – n.red.)”, a explicat Ioana Ginghină, pentru sursa citată.

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„Cristi chiar vrea să aibă o discuție cu Alexandru”

Actrița a vorbit pe larg și despre cât de implicat a fost și este soțul ei, Cristi Pitulice, în creșterea fiicei sale. El este cel care, de ani de zile, se trezește la 5:45 ca să o ducă pe Ruxi la școală. Ioana a povestit că, recent, Cristi i-a mărturisit că și-ar dori ca și el să ia parte la discuțiile dintre ea și Alexandru în ceea ce o privește pe adolescentă.

„Cristi chiar vrea să aibă o discuție cu Alexandru după ce face Ruxi 18 ani. Nu au fost puține dăți când Alexandru a avut nevoie de Ruxi ca pansament la suflet și a chemat-o și ea a zis da. Însă Cristi este omul care a dus-o la școală în fiecare dimineață. M-a surprins când mi-a zis. El a crescut-o în ultimii șapte ani. E foarte frustrant pentru partenerul care e acolo la nevoie să nu-l întrebe nimeni. M-am simțit prost că nu m-am gândit. Cristi este mai îngrijorat decât mine. Eu sunt mai relaxată”, a declarat Ioana, încurajând și alte familii ca a ei să se gândească la partenerul care se implică în creșterea copilului.

Actrița a vorbit și despre cât de dureros este pentru că ea că fiica ei îi reproșează lucruri pe care nu i le reproșează lui Alexandru de teama să nu piardă și puținul timp pe care îl petrec împreună. „Eu am fost sacul de box pentru că lui n-are curajul să-i spună că a deranjat-o. Asta mă doare cel mai tare. De frică să nu-l piardă niciodată n-o să-i reproșeze ce-mi reproșează mie”, a explicat.

https://www.youtube.com/watch?v=Fn5Q1UrDSzs

Foto: Captură YouTube; Instagram

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