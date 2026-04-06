Ioana Ginghină, mărturisiri neașteptate despre Alexandru Papadopol, la șapte ani de la divorț: „Dacă atât a putut, asta e!” Ce îi reproșează actrița

Ioana Ginghină (48 de ani) a vorbit deschis despre viața de familie, despre fiica ei, Ruxandra, și despre relația acesteia cu tatăl ei, actorul Alexandru Papadopol (51 de ani). Declarațiile vin la un an după nunta secretă a fostului soț, eveniment la care adolescenta nu a fost invitată și care a stârnit atunci un val de reacții.

Actrița a oferit noi detalii despre dinamica familială și despre provocările pe care le aduce apropierea majoratului fiicei sale.

Ruxandra, aproape majoră și tot mai independentă

Ioana Ginghină a povestit că fiica ei, ajunsă la vârsta de 17 ani, petrece din ce în ce mai puțin timp acasă, fiind concentrată pe școală și pe activitățile specifice vârstei. Totuși, urmează un an dificil, iar Ioana recunoaște că va trebui să fie mai atentă la programul și ritmul de învățare al Ruxandrei.

„Fata mea se apropie de 18 ani. Stă acasă, da, locuiește cu noi, dar nu prea stă de fapt pe acasă. Urmează un an greu, pentru că urmează clasa a 12-a. Iar, dă-i cu învățatul. Mi-e groază! Și ei, și mie”, a spus Ioana Ginghină, pentru click.ro.

Actrița a explicat că, încă din clasa a VIII-a, a ales să îi ofere fiicei mai multă libertate, având încredere în maturitatea ei. „Din clasa a 8-a am lăsat-o în pace, am cam lăsat-o din mână, ca să zic așa. Dar ea e un copil bine crescut și nu-mi face probleme. Acum însă iar va trebui să fiu un pic geană pe ea, în clasa a 12-a, cu învățatul.”

Relația Ruxandrei cu tatăl ei: „Un tată trebuie să fie implicat”

Deși Ruxandra păstrează legătura cu tatăl ei, Ioana Ginghină spune că relația nu este una apropiată. Actrița a subliniat că simpla comunicare nu este suficientă pentru a defini implicarea unui părinte.

„Ruxi ține legătura cu tatăl ei, da. Ei întotdeauna au ținut legătura. Problema e că un tată trebuie să fie implicat, nu să țină legătura. Așa legătura ține și cu bunicii, cu unchii, cu mătușile. Dar, dacă atât s-a putut, asta e!”, a declarat Ioana.

Declarațiile vin în contextul în care, anul trecut, Ioana a dezvăluit că fiica ei a fost profund afectată de faptul că Alexandru Papadopol nu a invitat-o la nunta cu actuala soție, actrița Cristiana Luca.

După divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină și-a reconstruit viața. Ruxandra a rămas să locuiască alături de ea în vila de lângă București, iar în 2023 actrița s-a recăsătorit cu Cristian Pitulice, ceremonia având loc chiar în curtea casei.

În timp ce Ioana își continuă drumul personal și profesional, relația dintre Ruxandra și tatăl ei rămâne un subiect sensibil, pe care actrița îl abordează cu sinceritate, dar și cu resemnare.

Foto – Facebook

