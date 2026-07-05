Ioana Ginghină a renunțat la extensii. Cum arată acum actrița, după ce a revenit la look-ul natural

Ioana Ginghină, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a demonstrat din nou că nu se teme de schimbări. După aproape patru ani în care a purtat extensii, vedeta a decis să le îndepărteze și să își etaleze părul natural. Decizia curajoasă a fost împărtășită cu fanii săi pe rețelele de socializare, unde a recunoscut că acest pas a fost unul încărcat de emoții.
„Fac schimbare de look. După 4 ani aproape, îmi scot extensiile. Mi-e foarte greu, vă spun sincer, pentru că m-am obișnuit cu ele și sunt sigură că o să am un șoc când o să mă văd fără”, a scris actrița pe Instagram.
Pentru această transformare, Ioana Ginghină a ales să se lase pe mâinile unei echipe de profesioniști, conștientă de importanța îngrijirii corecte a părului natural. Întregul proces a fost documentat și împărtășit cu urmăritorii săi, oferindu-le o privire din culisele schimbării.