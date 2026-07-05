Ioana Ginghină a renunțat la extensii. Cum arată acum actrița, după ce a revenit la look-ul natural

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Ioana Ginghină și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look. După aproape 4 ani, actrița a renunțat la extensiile de păr, optând pentru un stil natural și elegant.

Ioana Ginghină a renunțat la extensii

Ioana Ginghină, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a demonstrat din nou că nu se teme de schimbări. După aproape patru ani în care a purtat extensii, vedeta a decis să le îndepărteze și să își etaleze părul natural. Decizia curajoasă a fost împărtășită cu fanii săi pe rețelele de socializare, unde a recunoscut că acest pas a fost unul încărcat de emoții.

„Fac schimbare de look. După 4 ani aproape, îmi scot extensiile. Mi-e foarte greu, vă spun sincer, pentru că m-am obișnuit cu ele și sunt sigură că o să am un șoc când o să mă văd fără”, a scris actrița pe Instagram.

Pentru această transformare, Ioana Ginghină a ales să se lase pe mâinile unei echipe de profesioniști, conștientă de importanța îngrijirii corecte a părului natural. Întregul proces a fost documentat și împărtășit cu urmăritorii săi, oferindu-le o privire din culisele schimbării.

Într-un videoclip amuzant, vedeta a glumit: „Când ești vedetă, așa se lucrează: la 4 mâini”, surprinzând momentele în care doi stiliști lucrau simultan pentru a-i oferi un look impecabil.

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Actrița a fost încântată de rezultat

Deși inițial avea emoții cu privire la rezultatul final, Ioana a fost încântată de transformarea sa.

„Finalul… nu îmi displace”, a spus actrița, vizibil mulțumită de noua sa imagine.

Alegerea unui look natural, mai simplu și mai elegant, s-a dovedit a fi o decizie inspirată. Părul său, acum lipsit de extensii, îi pune în evidență trăsăturile și îi oferă un aer proaspăt.

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Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Sute de mesaje de încurajare și complimente au inundat rețelele de socializare, mulți admiratori lăudând-o pentru curajul de a face această schimbare.

„Arăți minunat!”, „Te prinde de minune acest look natural!” și „Ce bine îți stă, pari mult mai tânără!” sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Ioana Ginghină, după schimbarea de look

Sursă foto: Instagram

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