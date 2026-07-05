  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 6 iulie 2026. Riscă să își piardă agoniseala de o viață. O zodie cade pradă tentațiilor și e prinsă într-un vârtej periculos al deciziilor proaste

Horoscop 6 iulie 2026. Riscă să își piardă agoniseala de o viață. O zodie cade pradă tentațiilor și e prinsă într-un vârtej periculos al deciziilor proaste

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 6 iulie 2026. O zi cu tentații și decizii impulsive pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Ziua de 6 iulie 2026 vine cu avertismente importante pentru nativii Scorpion. Cu o zi înainte de intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă, atmosfera astrală favorizează confuziile, promisiunile exagerate și deciziile luate sub impulsul momentului. Scorpionii pot fi tentați să riște mai mult decât le permite situația, convinși că au totul sub control, însă astrele îi îndeamnă la maximă prudență.

Horoscop 6 iulie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Ziua de 6 iulie te îndeamnă să încetinești ritmul și să analizezi cu atenție toate deciziile importante. Se simte deja influența premergătoare lui Mercur retrograd, iar unele informații pot fi incomplete sau interpretate greșit. În plan profesional, este recomandat să verifici de două ori documentele și să eviți asumarea unor riscuri inutile. Colaborările au nevoie de mai multă claritate pentru a evita neînțelegerile ulterioare. În plan sentimental, persoana iubită îți cere mai multă atenție și disponibilitate emoțională. Cei singuri pot relua dialogul cu cineva din trecut, însă este important să nu idealizeze ceea ce a fost. Din punct de vedere financiar, prudența este esențială, iar cheltuielile impulsive trebuie evitate. Spre seară, vei înțelege că unele întârzieri sunt, de fapt, forme de protecție oferite de Univers. Astrele îți recomandă să lași răbdarea să fie principalul tău aliat.

O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Pentru tine, această zi favorizează organizarea și reevaluarea planurilor începute în ultimele săptămâni. În plan profesional, pot apărea modificări de program sau întârzieri care îți testează răbdarea, însă vei găsi rapid soluțiile potrivite. Experiența acumulată te ajută să gestionezi eficient orice situație neprevăzută. În relațiile personale, este bine să eviți interpretările pripite și să ceri explicații înainte de a trage concluzii. În dragoste, dialogul sincer elimină tensiunile și consolidează încrederea reciprocă. Din punct de vedere financiar, ziua este potrivită pentru economii și pentru revizuirea bugetului. Spre finalul zilei, vei avea sentimentul că ai pus ordine într-un aspect important al vieții tale. Energia astrală favorizează stabilitatea și deciziile mature. Universul îți arată că fiecare pas făcut cu răbdare construiește un viitor sigur.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Ziua de 6 iulie îți testează atenția și capacitatea de adaptare. Comunicarea devine mai sensibilă, iar unele mesaje pot fi înțelese diferit decât intenționai, pe măsură ce influența lui Mercur retrograd începe să se facă simțită. În plan profesional, este indicat să verifici toate detaliile înainte de a transmite informații importante. Relațiile cu colegii pot fi excelente dacă alegi diplomația în locul impulsivității. În dragoste, sinceritatea și răbdarea vor preveni apariția unor neînțelegeri inutile. Cei singuri pot primi un mesaj neașteptat din partea unei persoane din trecut. Din punct de vedere financiar, evită investițiile făcute în grabă și analizează atent fiecare ofertă. Spre seară, vei descoperi că liniștea interioară este mai valoroasă decât dorința de a avea ultimul cuvânt. Astrele te încurajează să asculți mai mult și să vorbești doar atunci când este cu adevărat necesar.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Pentru tine, această zi pune accent pe emoții, familie și siguranță. În plan profesional, vei reuși să rezolvi o situație care părea complicată datorită răbdării și capacității tale de a găsi compromisuri. Totuși, este recomandat să nu iei decizii definitive înainte de a analiza toate informațiile disponibile. În relațiile personale, apropierea de cei dragi îți oferă echilibru și încredere. În dragoste, atmosfera este favorabilă discuțiilor sincere și consolidării relației. Cei singuri pot avea o întâlnire care le trezește speranța unui nou început. Din punct de vedere financiar, este bine să amâni achizițiile importante pentru câteva zile. Spre finalul zilei, vei avea sentimentul că intuiția te-a ghidat în direcția potrivită. Universul îți transmite că uneori răspunsurile vin doar atunci când încetezi să le forțezi.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Ziua de 6 iulie îți oferă ocazia să privești cu mai multă obiectivitate proiectele în care ești implicat. În plan profesional, apar discuții importante despre viitor, însă este recomandat să nu te grăbești să iei decizii definitive. Unele promisiuni au nevoie de timp pentru a se confirma. În plan sentimental, persoana iubită apreciază sinceritatea și maturitatea de care dai dovadă. Cei singuri pot întâlni o persoană interesantă, însă relația are nevoie de răbdare pentru a evolua firesc. Din punct de vedere financiar, este indicat să îți organizezi mai atent resursele și să eviți cheltuielile motivate doar de entuziasm. Spre seară, vei înțelege că unele întârzieri ascund oportunități mai bune. Energia astrală favorizează reflecția și strategiile pe termen lung. Astrele îți recomandă să construiești cu răbdare ceea ce îți dorești să dureze.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Pentru tine, ziua de astăzi este despre analiză, ordine și pregătirea pentru schimbările care urmează. Influența apropiată a lui Mercur retrograd te îndeamnă să verifici atent toate documentele, întâlnirile și planurile stabilite. În plan profesional, organizarea și disciplina te ajută să eviți greșeli costisitoare. În relațiile personale, este bine să nu interpretezi exagerat fiecare gest al celor apropiați. În dragoste, sinceritatea și disponibilitatea de a asculta valorează mai mult decât orice explicație complicată. Din punct de vedere financiar, evită investițiile importante și concentrează-te pe consolidarea stabilității existente. Spre finalul zilei, vei simți că ai reușit să recapeți controlul asupra unor situații care păreau nesigure. Energia astrală favorizează prudența și planificarea atentă. Universul îți confirmă că fiecare detaliu verificat astăzi te poate scuti de multe complicații mâine.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Ziua de 6 iulie îți cere să îți păstrezi calmul și să nu iei decizii importante sub influența emoțiilor. Influențele astrale prevestesc apropierea lui Mercur retrograd, iar unele informații pot fi incomplete sau pot genera confuzii. În plan profesional, este recomandat să verifici cu atenție toate documentele și să nu presupui că ceilalți au înțeles exact ceea ce ai transmis. Diplomația te ajută să eviți conflictele și să menții relațiile de colaborare într-un echilibru sănătos. În plan sentimental, persoana iubită are nevoie de sinceritate și de mai mult timp petrecut împreună. Cei singuri pot relua legătura cu o persoană din trecut, însă astrele îi sfătuiesc să analizeze dacă motivele despărțirii au fost cu adevărat depășite. Din punct de vedere financiar, evită împrumuturile și investițiile făcute în grabă. Spre seară, vei înțelege că răbdarea îți oferă cele mai bune răspunsuri. Universul îți transmite că adevăratul echilibru începe atunci când nu mai cauți aprobarea tuturor.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 6 iulie 2026

În plan profesional, pot apărea oferte care par extrem de avantajoase la prima vedere, dar care ascund condiții nefavorabile sau informații omise intenționat. Dorința de a obține rezultate rapide îi poate determina pe nativi să ignore detalii esențiale. Tocmai de aceea, orice contract, colaborare sau angajament trebuie analizat cu multă atenție înainte de a fi acceptat.
Din punct de vedere financiar, aceasta este zona cea mai sensibilă a zilei. Scorpionii riscă să fie atrași de investiții speculative, câștiguri aparent garantate sau cheltuieli motivate de orgoliu și dorința de a impresiona. O decizie neinspirată poate produce pierderi importante sau poate afecta stabilitatea construită cu mult efort de-a lungul anilor. Astrele recomandă amânarea tuturor tranzacțiilor importante și evitarea împrumuturilor sau a semnării unor documente în grabă.
În plan sentimental, tensiunile apar din cauza neîncrederii și a tendinței de a controla fiecare situație. O discuție purtată la nervi poate amplifica neînțelegeri care, în realitate, ar putea fi rezolvate prin calm și sinceritate. Cei singuri sunt sfătuiți să fie prudenți în fața persoanelor care par prea perfecte sau care fac promisiuni spectaculoase într-un timp foarte scurt.
Pe plan emoțional, Scorpionul este pus în fața unei lecții importante despre autocontrol și discernământ. Universul îi testează capacitatea de a face diferența între intuiția autentică și impulsurile alimentate de ambiție, orgoliu sau dorința de câștig rapid. Nu orice oportunitate este o binecuvântare, iar nu orice risc merită asumat.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Ziua de 6 iulie îți stimulează dorința de a explora noi posibilități și de a privi cu optimism spre viitor. În plan profesional, pot apărea schimbări de ultim moment care îți cer flexibilitate și adaptare rapidă. Chiar dacă unele planuri se modifică, vei descoperi oportunități pe care nu le-ai luat inițial în calcul. În relațiile personale, este recomandat să fii atent la promisiunile pe care le faci și să eviți exagerările. În dragoste, spontaneitatea rămâne punctul tău forte, însă astăzi este nevoie și de mai multă stabilitate emoțională. Din punct de vedere financiar, amână investițiile importante până când toate informațiile sunt clare. Spre seară, vei avea inspirația necesară pentru a lua o decizie benefică pe termen lung. Energia acestei zile favorizează învățarea și dezvoltarea personală. Universul îți amintește că fiecare schimbare ascunde o nouă oportunitate.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Pentru tine, ziua de 6 iulie pune accent pe responsabilitate și pe consolidarea proiectelor începute recent. În plan profesional, vei avea ocazia să demonstrezi că seriozitatea și disciplina rămân cele mai mari atuuri ale tale. Totuși, este bine să verifici cu atenție toate documentele și să nu te bazezi exclusiv pe promisiunile altora. În relațiile personale, familia și persoana iubită îți oferă sprijinul necesar pentru a depăși orice provocare. În dragoste, gesturile simple și sincere vor avea un impact mai mare decât declarațiile spectaculoase. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă reorganizării bugetului și planurilor pe termen lung. Spre finalul zilei, vei avea sentimentul că ai făcut alegeri inspirate. Energia astrală favorizează stabilitatea și perseverența. Astrele îți transmit că succesul durabil se construiește prin consecvență.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Ziua de 6 iulie îți aduce inspirație și dorința de a privi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. În plan profesional, creativitatea ta poate rezolva o problemă care îi preocupă și pe ceilalți membri ai echipei. Totuși, influențele astrale recomandă prudență în comunicare și verificarea tuturor informațiilor importante. În relațiile personale, vei avea parte de conversații care clarifică anumite neînțelegeri și apropie oamenii de tine. În dragoste, este momentul să lași deoparte orgoliul și să îți exprimi sincer sentimentele. Cei singuri pot primi un mesaj neașteptat din partea unei persoane pe care nu au uitat-o complet. Din punct de vedere financiar, evită deciziile impulsive și analizează atent fiecare oportunitate. Spre seară, vei avea impresia că multe lucruri încep să capete sens. Universul îți transmite că uneori răspunsurile apar atunci când privești situația dintr-un alt unghi.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 6 iulie 2026

Pentru tine, ziua de 6 iulie este una în care intuiția devine cel mai de încredere ghid. În plan profesional, vei observa oportunități ascunse și vei reuși să iei decizii inspirate fără să forțezi lucrurile. Influența apropierii lui Mercur retrograd te îndeamnă să verifici atent toate detaliile înainte de a semna documente sau de a accepta propuneri importante. În relațiile personale, empatia și răbdarea contribuie la rezolvarea unor tensiuni mai vechi. În dragoste, persoana iubită îți oferă sprijin și înțelegere, iar relația se consolidează prin dialog sincer. Cei singuri pot redescoperi sentimente pe care le credeau demult uitate. Din punct de vedere financiar, este recomandat să eviți cheltuielile mari și să te concentrezi pe stabilitate. Spre finalul zilei, vei simți că ai mai multă claritate și încredere în direcția pe care o urmezi. Astrele îți confirmă că atunci când îți asculți sufletul, alegi întotdeauna drumul potrivit.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Audiența Realitatea TV a scăzut brusc după ce Anca Alexandrescu s-a certat cu Călin Georgescu. Cum arată cifrele
Audiența Realitatea TV a scăzut brusc după ce Anca Alexandrescu s-a certat cu Călin Georgescu. Cum arată cifrele
Fanatik
FCSB a luat gol în amicalul contra lui Olaru chiar de la atacantul pe care MM Stoica a vrut să-l transfere! Cum au picat negocierile pentru starul lui Saint-Gilloise
FCSB a luat gol în amicalul contra lui Olaru chiar de la atacantul pe care MM Stoica a vrut să-l transfere! Cum au picat negocierile pentru starul lui Saint-Gilloise
GSP.ro
Leo Messi a întâlnit-o din nou pe presupusa amantă și n-a ezitat s-o îmbrățișeze: „Când mă uit la tine...”
Leo Messi a întâlnit-o din nou pe presupusa amantă și n-a ezitat s-o îmbrățișeze: „Când mă uit la tine...”
Click.ro
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
TV Mania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Redactia.ro
Serialul fenomen de pe Netflix care a urcat direct în top. Românii îl urmăresc pe bandă rulantă
Serialul fenomen de pe Netflix care a urcat direct în top. Românii îl urmăresc pe bandă rulantă
Citește și...
Darius Olaru, revedere emoționantă cu foștii colegi de la FCSB! Moment special cu MM Stoica înaintea amicalului din Belgia. Video
Cât face 4 + 4 × 4 + 4? Pare uşor, da mulți adulți greșesc răspunsul
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum faci să nu ți se încălzească casa vara când gătești – 10 sfaturi eficiente
Horoscop 5 iulie 2026. Trădarea își face loc în viața ei. O zodie trece prin încercări grele
Horoscop săptămânal 6 - 12 iulie 2026. O nouă iubire, planuri de vacanță, noroc și bani. O zodie primește tot ce a visat
Horoscop 4 iulie 2026. Își varsă supărările pe cei din jurul său. O zodie devine irascibilă și își pierde controlul
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră direct în cursa pentru Oscar datorită unei reguli noi a Academiei
FOTO Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul în care locuiește alături de familie

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ioana Ginghină a renunțat la extensii. Cum arată acum actrița, după ce a revenit la look-ul natural
Ioana Ginghină a renunțat la extensii. Cum arată acum actrița, după ce a revenit la look-ul natural
Eva și David Măruță, dezvăluiri din culise despre părinții lor. "Îmi place că ne susțin în orice!" Cine este mai exigent dintre Andra și Cătălin Măruță
Eva și David Măruță, dezvăluiri din culise despre părinții lor. "Îmi place că ne susțin în orice!" Cine este mai exigent dintre Andra și Cătălin Măruță
Proiecte speciale
Spațiul interzis românilor a fost deschis publicului: „Nu te aștepți să găsești așa ceva într-o gară”
Spațiul interzis românilor a fost deschis publicului: „Nu te aștepți să găsești așa ceva într-o gară”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Rezultate Bacalaureat 2026! Anunțul ministrului Educației pe care toți îl așteptau
Rezultate Bacalaureat 2026! Anunțul ministrului Educației pe care toți îl așteptau
Horoscop 5 iulie 2026. Trădarea își face loc în viața ei. O zodie trece prin încercări grele
Horoscop 5 iulie 2026. Trădarea își face loc în viața ei. O zodie trece prin încercări grele
Teo Trandafir, dezvăluiri rare despre cariera de peste 30 de ani în televiziune. "Am și făcut, foarte prost, ceva diferit care m-a marcat, ceva ce n-aș mai face niciodată!"
Teo Trandafir, dezvăluiri rare despre cariera de peste 30 de ani în televiziune. "Am și făcut, foarte prost, ceva diferit care m-a marcat, ceva ce n-aș mai face niciodată!"
Cum se menține în formă Simona Halep. Care sunt alimentele pe care le evită fosta jucătoare de tenis
Cum se menține în formă Simona Halep. Care sunt alimentele pe care le evită fosta jucătoare de tenis
Ilona Brezoianu, mărturisiri despre primele luni de maternitate și relația cu soțul ei: „Cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut” / Exclusiv
Ilona Brezoianu, mărturisiri despre primele luni de maternitate și relația cu soțul ei: „Cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut” / Exclusiv
Observator News
Caz șocant în Sectorul 2: tânără ameninţată cu cuţitul și violată în parcare. Suspectul, reţinut
Caz șocant în Sectorul 2: tânără ameninţată cu cuţitul și violată în parcare. Suspectul, reţinut
Libertatea pentru Femei
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Serialul fenomen de pe Netflix care a urcat direct în top. Românii îl urmăresc pe bandă rulantă
Serialul fenomen de pe Netflix care a urcat direct în top. Românii îl urmăresc pe bandă rulantă
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum să nu te îngrași în vacanță. Trucurile recomandate de specialiști ca să te bucuri de mâncare fără kilograme în plus
Cum să nu te îngrași în vacanță. Trucurile recomandate de specialiști ca să te bucuri de mâncare fără kilograme în plus
5 lucruri de evitat după ora 17:00 dacă ai tensiunea mare. Obiceiurile de seară care te pot pune în pericol
5 lucruri de evitat după ora 17:00 dacă ai tensiunea mare. Obiceiurile de seară care te pot pune în pericol
Câți bani a strâns un român cu salariul mediu la Pilonul II după 18 ani: suma s-a DUBLAT în ultimul an
Câți bani a strâns un român cu salariul mediu la Pilonul II după 18 ani: suma s-a DUBLAT în ultimul an
Medicii au descoperit, în sfârșit, cauza reală a unui AVC frecvent. Problema nu ar fi depunerea grăsimii în artere
Medicii au descoperit, în sfârșit, cauza reală a unui AVC frecvent. Problema nu ar fi depunerea grăsimii în artere
TV Mania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
CSID.ro
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
Adela Popescu, imagini noi din casa de la Șușani. Piesa de rezistență din living a fost în sfârșit montată
Adela Popescu, imagini noi din casa de la Șușani. Piesa de rezistență din living a fost în sfârșit montată
Libertatea
Cum arăta jucăria periculoasă din anii ’50 care conținea uraniu și un contor Geiger-Müller
Cum arăta jucăria periculoasă din anii ’50 care conținea uraniu și un contor Geiger-Müller
Mecanismele care nasc încredere oarbă în influenceri. Psiholog: „În mediul online, creierul folosește scurtături cognitive”. Semnele că urmăritorii sunt înșelați
Mecanismele care nasc încredere oarbă în influenceri. Psiholog: „În mediul online, creierul folosește scurtături cognitive”. Semnele că urmăritorii sunt înșelați
Cât costă un șezlong, o cupă de înghețată și un apartament cu o singură baie, în Croația
Cât costă un șezlong, o cupă de înghețată și un apartament cu o singură baie, în Croația
Șnițelele se dau prin făină sau ou mai întâi? Trucul care îți garantează o carne perfect prăjită și moale la interior
Șnițelele se dau prin făină sau ou mai întâi? Trucul care îți garantează o carne perfect prăjită și moale la interior
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton