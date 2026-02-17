Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

17 februarie 2026 marchează ziua în care lumea va trece de la aura liniștită și reflexivă a Șarpelui la energia puternică și zgomotoasă a Anului Calului de Foc. Este vorba despre un an cu „Dublu Foc”, un fenomen care apare doar o dată la 60 de ani.

Anul Calului de Foc: 17 februarie 2026 – 5 februarie 2027

Conform metafizicii chineze, elementul Foc este în mod natural asociat cu Calul; iar în combinația dintre un an de Foc și un semn de Foc, se poate anticipa o intensificare caracteristică a energiei „Yang”. Prin urmare, acesta este un an al „Personajelor Principale” — cei pregătiți, dispuși și capabili să iasă în față, să își asume riscuri uriașe și să performeze într-un ritm pe care alții l-ar considera epuizant.

Nu este un an pentru a te pierde în fundal sau pentru a aștepta permisiunea — avântul îi va favoriza pe cei îndrăzneți și hotărâți. Dacă te-ai pregătit în tăcere pentru un moment de cotitură, Calul de Foc vine să te împingă în lumina reflectoarelor, provocându-te să alergi mai repede, să visezi mai măreț și să îți revendici momentul.

Calul de Foc nu așteaptă — el năvălește. O zi ca aceasta reprezintă un punct de cotitură pentru linii temporale mai îndrăznețe, care acum cer cu insistență ca toți cei care au ezitat până acum să facă un pas înainte. Ar fi nefiresc să amâni. Trecerea la acțiune va fi de neoprit.

Un astfel de an poate aduce atât libertate, cât și haos — cei care se opun schimbării pot ajunge să se simtă copleșiți. Dar cei care se bazează pe intuiție vor descoperi oportunități neașteptate, deschizându-se în timp record.

Iată previziunile pentru 2026, corespunzătoare celor douăsprezece semne, în ordinea zodiacului tradițional.

Citeşte şi: Zodii cărora li se schimbă viața din 13 februarie, după intrarea lui Saturn în Berbec

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Șobolan (1984, 1996, 2008, 2020)

În cercul astrologic, Șobolanul se află opus Calului, ceea ce indică un „conflict direct”. Pentru Șobolani, 2026 este un an în care trebuie să învețe să se adapteze rapid. Poate părea că lumea se mișcă prea repede sau, dimpotrivă, că haosul îți sabotează planurile atent construite.

Bani & carieră: Evită investițiile speculative. Este un an de „menținere”, nu de „expansiune”.

Sfat: Poartă un amulet cu Capră (cel mai bun prieten al Calului) pentru a devia energia acestuia.

Bivol (1985, 1997, 2009, 2021)

În timp ce lumea pare să o ia razna, calmul și fiabilitatea ta vor fi extrem de apreciate. Vei oferi stabilitate și vei fi căutat pentru roluri de conducere.

Bani & carieră: Prima jumătate a anului aduce avansări importante. Munca ta perseverentă va fi în sfârșit răsplătită.

Sfat: Concentrează-te pe zona de Sud-Est a casei pentru a-ți stimula vitalitatea.

Tigru (1986, 1998, 2010, 2022)

Ai o conexiune naturală cu Calul prin „Triunghiul Compatibilității”, ceea ce îți aduce unul dintre cei mai buni ani din ultimul deceniu. Curajul tău este amplificat. Proiectele blocate în 2025 se vor pune brusc în mișcare.

Bani & carieră: Este un an excelent pentru a începe o afacere sau pentru a ieși în față.

Sfat: Nu analiza prea mult. În 2026, primul instinct este aproape întotdeauna cel corect.

Iepure (1987, 1999, 2011, 2023)

„Dublul Foc” din 2026 poate fi prea intens pentru natura ta calmă. Prioritatea ta este liniștea interioară. Ești foarte solicitat social, dar ai grijă să nu te împrăștii în prea multe direcții.

Bani & carieră: Proiectele de echipă îți aduc cele mai bune rezultate; munca solitară poate fi dificilă.

Sfat: Folosește accente de albastru sau negru în casă pentru a „răci” energia de foc.

Dragon (1988, 2000, 2012, 2024)

După anul tău zodiacal (2024) și perioada de maturizare din 2025, Calul te invită să călătorești și să explorezi. Carisma ta este la apogeu, ideal pentru conexiuni internaționale sau relocare.

Bani & carieră: A doua jumătate a anului aduce promovări și recunoaștere.

Sfat: Folosește energia suplimentară pentru sport sau artă, ca să eviți plictiseala.

Șarpe (1989, 2001, 2013, 2025)

După anul tău zodiacal, treci de la „planificare” la „acțiune”. Calul de Foc îți oferă impulsul necesar pentru a transforma înțelepciunea în prosperitate reală.

Bani & carieră: Banii vin prin investiții inteligente. Cu autocontrol, ai „atingerea regelui Midas”.

Sfat: La începutul anului, renunță la obiceiurile sau relațiile care te consumă.

Cal (1990, 2002, 2014, 2026)

Este anul tău Ben Ming Nian (anul de naștere). Ai putere personală și succes rapid, dar atragi și atenția lui Tai Sui. Ești în centrul furtunii, deci ai nevoie de stabilitate.

Bani & carieră: Creștere rapidă și autoritate, dar evită impulsivitatea.

Sfat: Poartă roșu zilnic și pune o figurină Pi Yao în sectorul Sud al casei.

Capră (1991, 2003, 2015, 2027)

Capra este „cel mai bun prieten secret” al Calului, ceea ce aduce armonie, romantism și apariția mentorilor.

Bani & carieră: Sprijin constant din partea altora; rezultatele vin cu mai puțin efort.

Sfat: Pune un copac al banilor în Sud-Est pentru noroc financiar.

Maimuță (1992, 2004, 2016, 2028)

Inteligența ta rapidă se potrivește perfect cu viteza Calului. În timp ce alții se panichează, tu găsești „fisuri în sistem” pe care le transformi în profit.

Bani & carieră: Progrese în tehnologie, comunicare și comerț.

Sfat: Integrează elemente de Metal în spațiul de lucru pentru stabilitate.

Cocoș (1993, 2005, 2017, 2029)

Focul poate părea „fricțiune”, dar topirea metalului este un proces de purificare. Ești „upgradat”. Meticulozitatea ta salvează proiecte tratate superficial de alții.

Bani & carieră: Aduci ordine în haos, iar precizia ta îți crește valoarea profesională.

Sfat: Păstrează-ți biroul curat și folosește un cristal de cuarț transparent pentru claritate mentală.

Câine (1994, 2006, 2018, 2030)

Ca membru al „Triunghiului Compatibilității”, 2026 îți aduce satisfacție emoțională. Independența Calului completează loialitatea ta. Vei vedea în sfârșit „dreptate” într-o situație personală sau legală.

Bani & carieră: Stabilitate și siguranță. Investițiile trecute dau roade.

Sfat: Creează o atmosferă caldă în living cu tonuri pământii.

Porc (1995, 2007, 2019, 2031)

Anul Calului de Foc este un festival pentru tine. Agenda ta va fi plină de evenimente, iar generozitatea ta te va face popular.

Bani & carieră: Viața socială devine sursa principală de succes.

Sfat: Hidratează-te și odihnește-te suficient, altfel riști epuizarea.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News