Larisa Uță, mesaj dur după eliminarea de la Survivor România 2026: „Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă”

Larisa Uță a părăsit Survivor România 2026 deși s-a numărat printre concurenții cu cele mai bune rezultate. Potrivit Cancan, Larisa a adus printre cele mai multe puncte câștigătoare pentru echipa Faimoșilor, alături de Aris Eram și Gabi Tamaș. Cu toate acestea, relația tensionată dintre ea și ceilalți concurenți a dus la eliminarea ei.

Larisa Uță a plecat cu scandal de la Survivor România 2026

Larisa Uță a petrecut șase săptămâni în jungla din Republica Dominicană înainte să fie eliminată în urma unui duel cu Cristian Boureanu. Larisa crede că i s-a făcut o mare nedreptate, având în vedere rezultatele ei din competiție. Antrenoarea de fitness a atras antipatia colegilor, care s-au bucurat că a fost eliminată. „Nu ne pasă. O voi contacta de Crăciun, să o pun în brad, că e vai steaua ei”, a spus Naba Salem.

Deși prezentatorul Adi Vasile a invitat-o să le transmită colegilor câteva cuvinte, Larisa Uță a refuzat și a plecat fără a privi spre cei care i-au fost colegi.

„Mi-am dorit această experiență, am avut-o. Cred că m-am descurcat destul de bine. Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a declarat Larisa Uță, după ce a fost eliminată.

Criticată de Gabi Tamaș, Călin Donca și Adrian Kaan

În zilele dinaintea eliminării, Larisa a fost criticată de Gabi Tamaș pentru energia ei negativă. „Intrăm pe traseu și ne supărăm. Nu se face așa ceva! Pe Larisa Uță nu o înțeleg. Îi cade cerul în cap când pierde un punct. Energia ei negativă se duce și spre noi. Nu înțeleg. E mai bună decât multe de acolo, dar ea, îi cade cerul în cap când pierde un punct”, a spus concurentul.

Tot la Survivor, Larisa a avut neînțelegeri cu Călin Donca, după ce acesta din urmă a spus despre ea că nu s-a integrat. „Ce înseamnă nu m-am integrat? Că nu mă place acel individ și influențează pe toată lumea? (…) Este doar un mare bully. (…) Cine ești tu? A, scuză-mă că am zis din prima secundă de când am venit în emisiunea asta. A venit guru și și-a luat secta”, a declarat concurenta atunci.

Încă din prima săptămână în competiție, Larisa a generat controverse după ce le-a arătat un semn obscen Războinicilor, iar Adrian Kaan a acuzat-o de ipocrizie. Gestul ei a generat tensiuni atât în tribul advers, cât și în echipa Faimoșilor, provocând reacții aprinse și discuții despre respect și comportament în competiție.

Larisa Uță, copleșită de valul de susținere după eliminarea de la Survivor

În ciudat tuturor acestor conflicte, Larisa a fost apreciată de telespectatori pentru franchețea și rezultatele ei. Antrenoarea de fitness a fost copleșită de mesajele de susținere primite după eliminare.

„Sunt copleșită… Nu credeam că pot simți atâta iubire din partea voastră. Am citit fiecare mesaj cu lacrimi în ochi și cu inima strânsă, dar atât de plină. Plâng și acum când scriu acest mesaj. Sunteți atât de buni cu mine și sper să nu vă dezamăgesc mai departe. Poate pentru unii a fost doar un show. Pentru mine a fost o bucată din sufletul meu. Iar faptul că ați fost acolo, că m-ați susținut, că ați crezut în mine chiar și atunci când mi-a fost greu… înseamnă mai mult decât pot spune în cuvinte. Drumul meu la Survivor se oprește aici, dar legătura dintre noi nu. Vă simt aproape și asta îmi dă o putere incredibilă. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Vă îmbrățișez cu toată recunoștința mea”, a scris Larisa Uță.

„Nu ați meritat comportamentul mizerabil al colegilor dumneavoastră! Ați ieșit cu fruntea sus ca o sportivă de top și o doamnă adevărată”, a scris cineva în mediul online. „Acum că Larisa nu mai participă nu mai urmăresc emisiunea. Tot timpul de când a început am făcut-o doar pentru ea. A fost o adevărată luptătoare, un exemplu pentru toți. Felicitări, Larisa, ești minunată!”, a fost un alt mesaj.

