Tragedie în familia Alinei Laufer. Cum se simte vedeta, după ce mama ei a decedat; „Sunt împăcată că a murit în somn”

Alina Laufer trece printr-o perioadă extrem de încărcată din punct de vedere emoțional. Vedeta este în doliu, după ce mama ei a murit în urmă cu două săptămâni, după o luptă cu o boală care a răpus-o rapid. Iată cum se simte vedeta, care navighează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei.

Alina Laufer, distrusă după moartea mamei sale

Alina Laufer este mama a patru copii, o fetiță de 7 luni și gemenii de doar 5 ani, Davina și Nathaniel, dar și o fată majoră. Ea traversează o perioadă dificilă din viața ei, după ce în urmă cu două săptămâni, mama ei s-a stins din viață.

Femeia urma să împlinească 70 de ani pe 31 mai și a murit în somn, după o luptă cu o boală necruțătoare. Acum, Alina Laufer încearcă să facă față tuturor provocărilor, mai ales că trebuie să aibă grijă și de tatăl ei, care nu se simte prea bine.

„Sunt aproape două săptămâni de când a murit mama. A fost într-adevăr o tragedie pentru că, din păcate, s-a curățat, săraca, foarte repede”, a povestit Alina Laufer.

Ea a spus că mama ei a murit din cauza unui cancer și că încă de când au descoperit boala, a stat cu în cap ei, văzând zi de zi cum e din ce în ce mai slăbite.

„A avut un cancer pe care l-am descoperit mult prea târziu și din luna martie, de când am aflat, din păcate, a murit. Sunt împăcată cu faptul că a murit în somn și fără să se chinuie, fără să aibă dureri, asta îmi aduce puțină alinare. Mai departe, nu am încotro, așa că trebuie să fiu puternică pentru familia mea, pentru copii. A trebuit să îmi înghit lacrimile și să merg mai departe”, a declarat Alina Laufer pentru Click!

Familia i-a fost aproape

Vedeta se simte norocoasă că îl are pe soțul ei aproape și pe fiica ei, Karina, care i-au fost un real sprijin în aceste momente. Ea a spus că fiica ei era foarte atașată de bunica ei.

„Am noroc că îl am pe Ilan, soțul meu, alături de mine, care m-a ajutat foarte-foarte mult, și fiica mea cea mare, Karina, la fel. Ea era foarte atașată de mama care a fost acolo toată copilăria ei. La fel, trebuie să fiu puternică pentru tatăl meu, pentru că acum a rămas singur.

Am foarte multe lucruri de organizat, fiecare știe cum e după ce îi moare cineva apropiat și sunt foarte multe de făcut, mai ales că mama ținea casa, cum se spune. Ea plătea toate facturile, știa tot, organiza tot, dar nu avem încotro, așa că trebuie să trecem mai departe!”, a mai declarat Alina Laufer.

Prezentatoarea Tv spune că este liniștită pentru că mama ei a avut parte de un sfârșit liniștit.

