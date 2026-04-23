Deces la bordul unei aeronave care a aterizat de urgență la București. Victima era un artist important

Un cunoscut artist a murit la bordul aeronavei cu care zbura, după ce i s-a făcut rău. Piloții au hotărât să aterizeze de urgență pe aeroportul Otopeni din București, însă echipajele medicale care s-au deplasat la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbat, al cărui deces a fost confirmat.
Serghei Stadler, în vârstă de 63 de ani, și-a găsit sfârșitul în zbor. Dirijorul și violonistul rus s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău în aeronavă.
Echipajul a decis să aterizeze de urgență pe Otopeni, însă nu s-a mai putut face nimic. Autoritățile ruse au anunțat că sunt alături de familia muzicianului și că vor face tot ce trebuie pentru ca trupul său să fie repatriat.
Serghei Stadler s-a născut pe 20 mai 1962, în Leningrad (actualul Sankt Petersburg), și a intrat în contact cu muzica încă din copilărie.
A început studiul la vârsta de 5 ani, într-un mediu familial orientat spre artă: mama sa, pianistă și acompaniatoare la Conservatorul din Sankt Petersburg, l-a inițiat în pian, iar tatăl său i-a influențat decisiv direcția spre vioară.
A urmat Școala Specială de Muzică a Conservatorului din Sankt Petersburg, după care și-a continuat studiile la același conservator, pe care l-a absolvit într-un interval mai scurt decât cel obișnuit.