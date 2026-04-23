Deces la bordul unei aeronave care a aterizat de urgență la București. Victima era un artist important

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un cunoscut artist a murit la bordul aeronavei cu care zbura, după ce i s-a făcut rău. Piloții au hotărât să aterizeze de urgență pe aeroportul Otopeni din București, însă echipajele medicale care s-au deplasat la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbat, al cărui deces a fost confirmat.

Un artist a murit în zborul deviat de urgență spre București

Tragedia s-a petrecut la aterizarea de urgență în București. Avionul zbura din Sankt Petersburg spre Istanbul, iar bărbatul a acuzat o stare de rău în timpul zborului.

Citește și: Reacția unui pilot după ce a aflat că în avion se află doi pasageri beți

El avea 63 de ani și era un cunoscut violonist și dirijor rus. După trei ore de staționare, avionul și-a reluat cursa spre Istanbul,

Cine era Serghei Stadler

Serghei Stadler, în vârstă de 63 de ani, și-a găsit sfârșitul în zbor. Dirijorul și violonistul rus s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău în aeronavă.

Echipajul a decis să aterizeze de urgență pe Otopeni, însă nu s-a mai putut face nimic. Autoritățile ruse au anunțat că sunt alături de familia muzicianului și că vor face tot ce trebuie pentru ca trupul său să fie repatriat.

Citește și: Ce drepturi ai dacă avionul are întârziere. Ce trebuie să-ți ofere compania de zbor

Serghei Stadler s-a născut pe 20 mai 1962, în Leningrad (actualul Sankt Petersburg), și a intrat în contact cu muzica încă din copilărie.

A început studiul la vârsta de 5 ani, într-un mediu familial orientat spre artă: mama sa, pianistă și acompaniatoare la Conservatorul din Sankt Petersburg, l-a inițiat în pian, iar tatăl său i-a influențat decisiv direcția spre vioară.

A urmat Școala Specială de Muzică a Conservatorului din Sankt Petersburg, după care și-a continuat studiile la același conservator, pe care l-a absolvit într-un interval mai scurt decât cel obișnuit.

Citește și: A urcat într-un alt avion din greșeală și a trăit un adevărat coșmar la aterizare

Ulterior, și-a completat formarea prin studii postuniversitare la Conservatorul din Moscova.

După finalizarea studiilor, a devenit profesor de vioară la Conservatorul din Sankt Petersburg.

El a ajuns director artistic și dirijor al Orchestrei Simfonice din Sankt Petersburg, una dintre cele mai active formații, cu sute de concerte susținute atât în Rusia, cât și în alte țări.

Urmărește-ne pe Google News